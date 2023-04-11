Учёные спрогнозировали экстремальную погоду уже в 2023 году. Все из-за температуры океана

Опубликовано: 11.04.2023 13:04 , Обновлено: 11.04.2023

Температура поверхности мирового океана достигла рекордно высокого уровня с начала спутниковых записей. Ученые предупредили, что это может увеличить риск экстремальных явлений, сообщило The Guardian.

Согласно данным климатологов, средняя температура на поверхности океана с начала апреля 2023 года составила 21,1°C, что на 0,1°C больше предыдущего рекордного значения, зафиксированного в 2016 году.

В последние годы течение Ла-Нинья, возникавшее в южной части Тихого океана, помогло понизить температуру мирового океана. Ветер гнал теплые течения от берегов, из глубин поднималась холодная вода, что приводило к похолоданию.

Однако, по словам ученых, сейчас тепло поднимается к поверхности океана, указывая на возможность возникновения Эль-Ниньо в тропической зоне Тихого океана в конце 2023 года.

[info_b] Эль-Ниньо (исп. El Niño — «малыш, мальчик»), или Южная осцилляция (исп. El Niño-Oscilación del Sur) — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат. В более узком смысле Эль-Ниньо — фаза Южной осцилляции, в которой область нагретых приповерхностных вод смещается к востоку. При этом ослабевают или вообще прекращаются пассаты, замедляется апвеллинг в восточной части Тихого океана, у берегов Перу. Противоположная фаза осцилляции называется Ла-Нинья (исп. La Niña — «малышка, девочка»).

Например, Эль-Ниньо наблюдалось с сентября 2006 года до начала 2007 года. В результате засуха 2007 года вызвала скачок в ценах на продовольственные товары и связанные с этим общественные беспорядки в Египте, Камеруне и Гаити.[/info_b]

Повышение температуры поверхности воды может увеличить риск экстремальных погодных условий. Например, штормы и таяние ледников. Что, в свою очередь, приведет к повышению глобального уровня моря.

Резкое потепление также может оказывать разрушительное воздействие на морскую дикую природу и вызывать обесцвечивание кораллов на тропических рифах.

Катастрофическая засуха

К слову, ранее исследователи из Института геодезии Технического университета в Австрии заявили, что Европа находится на грани катастрофической засухи. По их словам, запасы подземных вод истощаются.

Отмечается, что аномально жаркое лето 2018-2019 годов спровоцировало резкое падение уровня поверхностных вод, который не восстановился из-за сильной жары на континенте в последние годы.

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