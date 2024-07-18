"Евроопт", "Соседи", "Светофор". В Минздраве рассказали, в каких торговых сетях нашли "угрозу жизни и здоровью" белорусов

Опубликовано: 18.07.2024 11:32 , Обновлено: 13.11.2024

В Министерстве здравоохранения Беларуси сообщили, в магазинах каких торговых сетей и объектах общественного питания санитарно-эпидемиологическая служба в ходе своего мониторинга нашла нарушения, которые "создают угрозы причинения вреда жизни и здоровью населения". Также в ведомстве подробно рассказали, где что обнаружили.

В целом, по информации Минздрава, удельный вес объектов торговли и общественного питания, а также рынков с пищевой продукцией, где зафиксировали нарушение санэпидтребований, составил около 75% от числа проверенных.

В ведомстве рассказали, какие нарушения встречаются чаще всего:

6,7% – нарушения при маркировке продуктов,

6,2% – отсутствие условий и невыполнение правил личной гигиены,

4,5% – нарушения условий хранения и продажи пищевых продуктов,

3,6% – нарушение сроков годности продукции,

2% – нарушения в работе холодильного и технологического оборудования,

1,8% – нарушения условий транспортировки пищевой продукции,

0,6% – несоблюдение показателей микроклимата и воздушной среды.

Так, в Минске, Могилевской области и не только в магазинах торговых сетей “Соседи” и “Светофор” специалисты нашли испорченные пищевые продукты, в том числе овощи, фрукты, ягоды. В магазинах сети “БелМаркет” в Минске, “Копеечка” в Витебской и Минской областях, “Евроопт” в Гродненской и Минской продавали “просрочку” и продукты с нарушением условий хранения.

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Прошлась санэпидслужба также по кафе и столовым. Как рассказали в Минздраве, в результате мониторинга работу кафе “Шаурма № 1” в Воложине Минской области и заготовочного цеха кулинарных изделий ООО “Ти энд Эл” в Минске приостановили.

Сальмонеллез и норовирусную инфекцию нашли специалисты в столовой № 29 ООО «Овация» в Могилеве, кафе «Ле Мар» в Бресте, сети магазинов «Тройка-2003» в Могилеве и «Ти энд Эл» в столице. Работу этих объектов приостанавливали, должностных и юрлиц привлекли к административной ответственности. Средний размер штрафа для юрлиц - 20 тыс. рублей, для руководителей и работников - 1200.

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Также санэпидслужба вместе с другими “заинтересованными ведомствами”, продолжили в Минздраве, предотвратила поступление в продажу небезопасной молочной продукции общим весом 2520 кг производства ОАО “Молочный мир” в Гродно.

А на рынках в Брестской, Гомельской и Гродненской областях специалисты выявили продажу овощей, фруктов, ягод без документов, подтверждающих их безопасность.

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Всего же санэпидслужба:

выдала 201 предписание об устранении нарушений,

69 требований о приостановке или запрете производства (работ, услуг),

запретила продажу свыше трех тонн потенциально небезопасных пищевых продуктов.

В Минздраве дополнили, что свой мониторинг объектов общественного питания, магазинов торговых сетей, рынков санэпидслужба продолжит.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Комитет госконтроля приостановил работу ресторана в Бресте за “грубейшие нарушения”. Специалисты обнаружили в заведении “просрочку”, продукцию, потерявшую товарный вид, ту, что хранилась «навалом в загрязненном ларе» и не только.

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