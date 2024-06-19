КГК начал масштабные проверки по всей Беларуси. Кому приготовиться?

Опубликовано: 19.06.2024 16:37 , Обновлено: 19.06.2024

Комитет государственного контроля (КГК) начал масштабные "контрольные мероприятия" на рынках во всех регионах Беларуси. Среди прочего специалисты запланировали проверить цены на объектах.

Рейды проводят на рынках, где продают пищевую продукцию. Как сообщили в Telegram-канале КГК, специалисты проконтролируют:

соблюдение на рынках действующего законодательства, в том числе о качестве и безопасности продаваемых товаров,

доступность мест для торговли и возможность продавать продукцию собственного производства,

наличие необоснованных посреднических структур при реализации белорусских товаров,

и не только.

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Также представители ведомства посмотрят, как на рынках соблюдают законодательство о ценах, завышают или нет стоимость товаров.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что специалисты КГК проверили одну из районных больниц в Гродненской области и обнаружили там запасы продуктов на четыре года. Их срок годности при этом составлял два года.

Четырехлетние запасы продуктов и «просрочка». КГК проверил районную больницу на Гродненщине