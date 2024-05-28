Антисанитария, следы насекомых и не только. КГК приостановил работу частного кафе в Гомеле

Опубликовано: 28.05.2024 21:14 , Обновлено: 28.05.2024

Комитет государственного контроля (КГК) Гомельщины в ходе совместного с областной санитарной службой мониторинга приостановил работу частного кафе в Гомеле. Среди нарушений - антисанитария помещений, отсутствие горячей воды, персонал без санкнижек и не только.

Как рассказали в КГК, в антисанитарном состоянии находились не только производственные помещения кафе, но и оборудование, на котором обнаружили жир, грязь, копоть, следы ржавчины и насекомых.

Работники заведения, по информации ведомства, не имели санитарной одежды и не смоги предоставить обязательные медицинские справки. А на кухне контролеры нашли больше 70 кг мясного и овощного сырья, нарезанного сыра, готовых кулинарных изделий без маркировки, из-за чего нельзя было узнать дату производства, срок годности продукции, ее происхождение.

“Не было и документов об их качестве и безопасности, поступлении в объект общепита”, - дополнили в КГК Гомельской области.

Работу кафе приостановили до устранения нарушений, а в отношении нарушителей начали административный процесс.

Ранее Telegraf.news рассказывал о рейдах КГК по торговым сетям Беларуси в начале марта 2024 года. К примеру, в трех торговых точках на рынке в Гродненской области контролеры установили факты завышения цен на овощи и фрукты. Розничную цену определили выше допустимых 30% торговой надбавки.

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