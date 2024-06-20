Продукты с "шубой", "просрочка" и не только. КГК приостановил работу ресторана в Бресте

Опубликовано: 20.06.2024 10:54 , Обновлено: 20.06.2024

Комитет государственного контроля (КГК) Брестской области вместе со специалистами Брестского городского центра гигиены и эпидемиологии проверил один из ресторанов в областном центре и обнаружил там "грубейшие нарушения". В итоге работу заведения приостановили.

Так, по информации ведомства, в ресторане при производстве использовали сырье и продукты с нарушением целостности упаковки, без маркировки, документов, которые подтверждают их безопасность и качество. Нашли контролеры и “просрочку”, продукцию, потерявшую товарный вид, а также ту, что хранилась “навалом в загрязненном ларе”, в проходах без подтоварников.

“В низкотемпературной морозильной камере (-18 С°) на пищевой продукции образовались сугробы снеговой «шубы» и льда, аналогичная ситуация - на стенах, потолке и дверях морозильной камеры”, - сообщили в Telegram-канале КГК.

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Кроме того, специалисты зафиксировали нарушение правил товарного соседства, технологию приготовления некоторых блюд и другие нарушения санитарных норм и правил.

В результате проверки свыше 90 кг пищевой продукции утилизировали. Работу ресторана приостановили до полного устранения выявленных нарушений и наведения порядка. Название заведения не указали.

Ранее Telegraf.news рассказывал о приостановке работы частного кафе в Гомеле. Там специалисты КГК зафиксировали оборудование со следами насекомых, антисанитарию помещений, отсутствие санитарных книжек у персонала и не только.

Антисанитария, следы насекомых и не только. КГК приостановил работу частного кафе в Гомеле