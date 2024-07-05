В Брестской области автолавки продавали "просрочку". Как отреагировал КГК?

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Опубликовано: 05.07.2024 13:09 , Обновлено: 05.07.2024

Комитет государственного контроля (КГК) Брестской области пришел с проверкой в автолавки в Дрогичинском и Ивацевичском районах. Среди прочих нарушений специалисты обнаружили "просрочку" и несоблюдение условий хранения продуктов.

Контролеры изучили качество обслуживания сельских жителей торговыми точками в этих районах. Особое внимание - соблюдению требований законодательства в автолавках.

В Telegram-канале КГК перечислили, какие “недостатки” нашли в сельских автомагазинах:

нарушение графика работы,

продажа товара с истекшим сроком годности,

несоблюдение товарного соседства,

нарушение условий и режима хранения молочной продукции, колбасных изделий, мяса птицы, а также мясных и куриных полуфабрикатов.

Фото: КГК Брестской области

Кроме того, по информации ведомства, покупатели не получали “необходимой и достоверной информации” в автолавках в Дрогичинском и Ивацевичском районах. О чем информация, неизвестно, вероятно, о продаваемой продукции.

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КГК Брестской области “взял на контроль” эти нарушения, а от местных органов власти потребовал повысить уровень сервиса на селе.

Ранее Telegraf.news сообщал, что КГК приостановил работу ресторана в Бресте. Специалисты нашли там “просрочку”, продукцию с “шубой” (не от плесени), а также ту, что хранилась «навалом в загрязненном ларе». И не только.

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