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Опубликовано: 13.06.2023 15:43 , Обновлено: 14.06.2023

Дожди в Беларусь, к сожалению, пришли лишь кратковременные. Местами тучи только подразнивают жителей: тихо скапливаются над городами, закрывая солнце, но не дают долгожданной воды. При этом синоптики дают неутешительный прогноз и на ближайшие дни. К чему готовится всем белорусам и как дачникам-огородникам спасать свои грядки?

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Как обратили внимание в телеграм-канале о погоде в Беларуси @nadvorie, «в Минске на метеостанции за последние 12 дней июня выпало осадков 0.1 мм. Норма суммы осадков в июне составляет 79 мм. И эта сумма составляет 0% от нормы».

«Также интересно, что существенного дождя (хотя бы >1.0 мм) в Минске не было вот уже 38 дней. Если это не засуха, то что это?», — отметили там.

[info_b]По информации Белгидромета, 1 мм и менее осадков за первые 10 дней лета выпало также Гродненской, Могилевской, Брестской и Гомельской областям. Там отметили, что «за последние 20 лет повторяемость засушливых явлений в июне возрастает. Последний раз такая засушливая первая декада июня отмечалась в 2015 и 2018 гг.».[/info_b]

Кроме того, в тг-канале добавили, что «прогноз на дождь в ближайшие 10 дней также крайне не благоприятный», опубликовав данные радара погоды Windy.com.

«Почвенная засуха достигла критерия опасного агрометеорологического явления»

В свою очередь в Белгидромете сообщили, что на большей территории Беларуси складывается «неблагоприятная агрометеорологическая обстановка». «Немного мягчили ситуацию» только «проходящие в основном в южной части республики дожди».

«В большинстве районов страны в первую очередь под зерновыми культурами, запасы продуктивной влаги остаются низкими. По данным отдельных метеостанций почвенная засуха достигла критерия опасного агрометеорологического явления. На наиболее легких почвах и возвышенных участках у зерновых колосовых культур наблюдается пожелтение, скручивание и засыхание листьев, местами началось засыхание растений», — рассказали специалисты.

По информации Белгидромета, «сложные агрометеорологические условия» в ближайшее время сохранятся на в большинстве районов страны.

При этом там спрогнозировали, что во второй половине недели (с 14-15 июня) в западной части республики (Гродненская и Брестская области) «ожидаемые более продолжительные и интенсивные дожди должны пополнить содержание влаги в почве».

Прогноз погоды в Беларуси на 14-18 июня

Как писал ранее Телеграф, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дождей преимущественно не будет. Специалисты ждут их лишь по юго-западу страны.

Что касается температуры, то, согласно прогнозам, она будет только расти. Подробнее читайте по ссылке:

Почему в Беларуси похолодало? Синоптики рассказали, вернется ли жара на неделе 13-18 июня

Как белорусам не убить растения в такую жару?

Летняя жара – это всегда непростое испытание для белорусских дачников-огородников. Далеко не у всех есть возможность ухаживать за огородом каждый день, многие делают это «набегами» по выходным. Но в такую засушливую погоду, которая установилась в этом году в конце мая – начале июня, полива лишь в выходные дни может оказаться недостаточным.

Чтобы жара не погубила все ваши растения в огороде, можно организовать на грядках капельный полив — когда вода в сравнительно малых количествах, но регулярно подаётся непосредственно к корневой системе растений.

Нет возможности поливать огород каждый день? Вот как организовать капельный полив за копейки

Кроме того, многие при поливе совершают ошибки, которые могут привести к печальным для растений последствий. Как их не допустить, читайте по ссылке:

Эти 5 ошибок при поливе огородов допускают многие белорусы. Как не убить растения в такую жару?