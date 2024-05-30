Где в Беларуси можно покупаться без риска «заработать» штраф? МЧС обновило карту разрешенных пляжей

Опубликовано: 30.05.2024 14:07 , Обновлено: 30.05.2024

МЧС подготовило республиканскую карту разрешенных для купания пляжей в Беларуси. Ее разместили на сервисе "Яндекс Карты", где каждый пользователь может посмотреть количество и месторасположение пляжей в том или ином населенном пункте страны, нажав на соответствующую геометку на карте.

К примеру, в Минске можно спокойно купаться на пляжах Цнянского водохранилища, Комсомольского озера, водохранилища Дрозды, в Минском районе - на Заславском водохранилище, Кринице, также на Дроздах. Проверить, разрешено ли купаться на определенном пляже того или иного населенного пункта Беларуси, можно здесь.

В МЧС перечислили “плюсы” оборудованных и предназначенных для купания мест:

очищенное и обследованное от посторонних предметов дно водоемов,

есть буи,

оборудованы информационные стенды с правилами безопасности,

установлены кабинки для переодевания и теневые навесы,

дежурят спасатели.

Скриншот: "Яндекс Карты"

Однако даже на разрешенных для купания пляжах есть запреты. Как рассказали в МЧС, там (и не только) нельзя:

заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения,

оставлять детей без присмотра у водоема,

цепляться за лодки и сидеть на борту,

прыгать в воду с лодок, катеров, причалов,

заплывать за буйки,

подавать ложные сигналы о помощи.

Спасатели также порекомендовали купаться в утреннее или вечернее время, плавать вдоль берега или же по направлению к нему, заходить в воду постепенно.

[info_b]Кстати, за купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов, согласно ст. 24.42 КоАП Беларуси, можно получить штраф от одной до трех базовых величин (от 40 до 120 рублей). За разведение костров в запрещенных местах - штраф до 12 базовых (до 480 рублей), за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах - до восьми базовых (до 320 рублей).[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, чем отличается место для купания от места отдыха у воды. К первым предъявляются «строгие требования». “Согласно им, дно акватории должно быть ровным, плотным, с пологим спуском без уступов глубиной не больше 1,75 м, свободным от тины и растений, камней. Максимальная глубина береговой линии должна составлять 50 см», — отметила ведущий специалист ОСВОД Екатерина Михалева.

Это другое? В ОСВОД объяснили, чем место для купания отличается от места отдыха у воды