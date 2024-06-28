Синоптики предупредили белорусов о холодном фронте, который прервёт «африканскую» жару. А когда вернётся +35°С?

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Опубликовано: 28.06.2024 11:03 , Обновлено: 28.06.2024

Период тридцатиградусной жары, установившейся на этой неделе в Беларуси, в ближайшие дни прервёт холодный фронт, идущий с Польши. Он, как предположили синоптики, вместе с более прохладным воздухом принесёт к нам ливни с грозами. Посмотрели, сколько продлится период относительной прохлады и когда "африканская" жара ударит с новой силой.

По данным Telegram-канала Nadvorie, холодный фронт придёт в Беларусь уже в субботу, 29 июня. Согласно прогнозу ECMWF, температура опустится до +25..+27°С, а по линии фронта, которая должна пересечь страну с севера на юг, пройдут ливни с грозами.

Однако, метеокарты показывают, что прежде юго-восток Беларуси успеет прогреться до +30°С, прежде, чем приблизится линия холодного фронта (на карте ниже - прогноз на 13:00 29 июня).

К тому же, как отметили авторы Telegram-канала, понижение температуры будет “небольшим и кратковременным”.

“В воскресенье циркуляция поменяется — вновь на территорию Беларуси начнёт поступать воздух с юга. А в понедельник мы окажемся в тёплом секторе циклона «Н» и можем вновь получить жару +32..+35°С”, - предупредили специалисты.

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Такую же жарку погоду на выходные спрогнозировали и синоптики Белгидромета. По их оценкам, фронтальный раздел, смещающийся с территории Польши, большинству жителей Беларуси не принесёт облегчения. Несмотря на прогнозируемые кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром, максимальная дневная температура по стране 29 июня будет сохраняться в диапазоне +26..+33°С.

На воскресенье, 30 июня , Белгидромет спрогнозировал приход “очень теплой воздушной массы”. Даже ночью температура воздуха не будет опускаться ниже +13..+20°С, а днём, по прогнозам, перевалит за +26..+33°С.

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