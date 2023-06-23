Эпидемиологи назвали места, где белорусам лучше не купаться. И вот почему

Опубликовано: 23.06.2023 19:18 , Обновлено: 23.06.2023

Специалисты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья сообщили, что обследовали состояние воды 384 пляжей страны и рассказали, где купаться не стоит.

На этой неделе сотрудники ведомства изучили 1053 пробы, из которых три не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и 20 по микробиологическим показателям безопасности, рассказали специалисты.

Поэтом, из-за микробиологических рисков были внесены предложения ограничить купание детей на пляжах Солигорского водохранилища (Солигорск, Минская область) и в водоеме деревни Вильчицы (Могилевский район).

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В связи с повторным несоответствием воды по микробиологическим показателям, в зонах отдыха на Печерском водохранилище и на Фатинском заливе реки Днепр в Могилеве, а также на Днепре в деревне Полыковичи (Могилевский район) предложено приостановить там купание детей и взрослых.

Кроме того, не стоит купаться (всем) и заниматься водными видами спорта в зоне купания №2 на озере Юбилейное (Гродненский район) и на пляже в Могилеве на Днепре.

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Продолжают действовать запреты в зонах рекреации в районе улице Речной и набережной поселка Ченки (Гомельский район), на Святом озере и пруду Броды в Могилеве, на реке Днепр в Шклове и пруду в деревне Путники Шкловского района Могилевской области.

А для удобства, чтобы в любой момент можно было посмотреть, где не стоит купаться, в ведомстве обновили интерактивную карту зон рекреации, в отношении которых вынесены предложения по ограничению или запрету купания детей, взрослых. Посмотреть ее можно здесь.

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