«Жёсткая засуха» - Белорусские аграрии спросили ученых, можно ли спасти урожай. Что ответили?

Опубликовано: 23.06.2023 17:36 , Обновлено: 23.06.2023

В Беларуси уже долгое время наблюдается жаркая погода, а дождей почти нет. В связи с эти аграрии Смолевичского района задали ученым вопрос, можно ли при таких погодных условиях спасти урожай?

В регионе дождей не было два месяца, и на заседание райисполкома пригласили ученых, чтобы посоветовали, что делать аграриям. Об этом написал местный сайт smolevichi-24.by.

По словам Владимира Холодинского, научного сотрудника отдела интенсификации технологий возделывания зерновых, даже если дожди и пойдут, то восстановиться пострадавшим посевам уже все равно не удастся. Поэтому их следует убрать на зернофураж.

Такого же мнения придерживалась и Ядвига Пелюк, доктор сельскохозяйственных наук. Она отметила, что ситуация с яровым рапсом сложная, и предложила пострадавший урожай убрать на зернофураж и готовить поля к севу озимого рапса.

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На вопрос, стоит ли высевать просо, ответил Игорь Сацюк, научный сотрудник отдела озимых зерновых культур.

По его словам, просо при поздних сроках высева не дает хорошей продуктивности. Поэтому в сложившейся ситуации также посоветовал убрать посевы, дождаться дождей и затем, в оптимальные сроки посеять озимые.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в НАН рассказали, какими будут дожди и засухи в Беларуси:

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