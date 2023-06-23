Температура упадет на 13 °С? Синоптики предупредили о приближении к Беларуси грозового фронта

Опубликовано: 23.06.2023 12:07 , Обновлено: 23.06.2023

Метеорологи сообщили, что к вечеру 23 июня в Беларусь войдет грозовой фронт из Польши, вместе с которых поступят и холодные воздушные массы.

По прогнозу автора тг-канала о погоде nadvorie, до вечера 23 июня в Беларуси будет спокойно? температура +28..+31°. А к 17:00-19:00 к нашим границам с территории Польши подойдёт грозовой фронт.

Уже сейчас из Польши присылают соответствующие снимки.

По расчетам, вглубь Беларуси фронт вступит “в размытом состоянии”, а все интенсивные осадки уйдут на юг страны, откуда поступят в Украину.

Вечером 23 июня и в ночь на 24 июня, по западу страны ожидаются ливни и грозы, местами интенсивные; в центре — дождь. На севере Беларуси осадков особо не будет.

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Что говорят в Белгидромет

В пятницу, 23 июня , ожидается переменная облачность. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура днем +24..+30°С.

В субботу, 24 июня, скажется влияние “фронтальной системы”, смещающейся с Польши, и поступающих в страну прохладных воздушных масс. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменный, при грозах порывистый. Температура ночью +11..+18 градусов, днем +18..+25°С, местами до +27°С.

В воскресенье, 25 июня, облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Ветер переменный, при грозах порывистый. Температура ночью +11..+18°С, днем +18..+25°С.

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