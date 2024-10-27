Дожди, "мощный снегопад" и шторм? Погодная модель ECMWF выдала белорусам "апокалиптический прогноз"

Опубликовано: 27.10.2024 15:28 , Обновлено: 27.10.2024

Начало последнего осеннего месяца, ноября, в 2024 году в Беларуси может оказаться "очень-очень ветренным". С таким предупреждением выступил погодный Тг-канал Nadvorie, который отслеживает расчеты международных погодных моделей.

Согласно данным модели ECMWF, с середины следующей недели с Атлантики в Беларусь придет циклон, который принесет с собой сразу все осенние напасти: дождь, снег и сильный ветер.

И хотя 30 октября ещё будет неплохая осенняя погода +8..+13°, ветер начнет усиливаться, достигнув в порывах 8–13 м/с. Однако уже в пятницу, 1 ноября сила ветра дорастет до 22–25 м/с, “сопровождаемых дождём, а по северу страны в ранние утренние часы возможно и с мокрым снегом”, предупредил тг-канал Nadvorie.

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Но и это ещё не всё. “Следующий циклон с Атлантики ECMWF прогнозирует днём 2-го ноября, в субботу . В этот раз циклон, перемещаясь в юго-восточном направлении, пройдёт через РБ центральной частью. Будет очень-очень ветрено, посмотрите, скорость порывов ветра может достичь дичайших значений в 28–32 м/с (я лично сомневаюсь)”, - поделился европейским прогнозом для Беларуси эксперт.

По данным ECMWF, все это будет сопровождаться до обеда субботы дождём при температуре +8..+11°, “а потом с резким понижением температуры до +1..-2°. А значит, что к вечеру, дождь может превратиться в “мощный снегопад”.

Впрочем, стоит помнить, что даже самые совершенные погодные модели не могут точно предсказать погоду дальше, чем на три дня. И “апокалиптический прогноз” может ещё немного поменяться.

[inf]Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) - независимая межправительственная организация, поддерживаемая большинством стран Европы. Она базируется в Великобритании, Италии и Германии. Центр управляет одним из крупнейших суперкомпьютерных комплексов в Европе и крупнейшим в мире архивом численных данных о прогнозировании погоды. ECMWF даёт достаточно точные среднесрочные прогнозы погоды на 15 дней и сезонные прогнозы на 12 месяцев.[/inf]

Что говорят в Белгидромете?

Согласно данным белорусской государственной погодой службы, начало недели будет не таким страшным.

28 октября, в понедельник , синоптики Белгидромета пообещали, что будет почти без осадков. А если и дожди, то кратковременные и, как всегда, местами.

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Температуру спрогнозировали ночью от 0°С по юго-востоку до +10°С по западу, а вот днём воздух может прогреться до +10..+15°С.

Во вторник, 29 октября ,снова небольшие дожди, но преимущественно без осадков. В небе же может быть облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью может опуститься ниже нуля до -1..+6°С, днем же +8..+14°С.

В среду же, 30 октября , в Белгиромете предупредили о приходе с Балтики “фронтальных разделов”. Они принесут кратковременные дожди почти по всей Республике. Ветер синоптики пообещали днем порывистый, а местами сильный порывистый. Температура же особо не поменяется: ночью 0..+6°С, по западу до +9°С, максимальная днем +8..+14°С.

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