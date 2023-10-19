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За какие зимние шины все равно штраф? ГАИ попросила белорусов переобуть машины раньше зимы

За какие зимние шины все равно штраф? ГАИ попросила белорусов переобуть машины раньше зимы
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ГАИ попросила белорусов начать переобувать свои автомобили не дожидаясь 1 декабря. Там свою рекомендацию аргументировали первыми заморозками. Однако не всякая зимняя резина законна даже после 1 декабря.

В ГАИ, впрочем, не скупились на похвалы сезенным покрышкам. “Преимущества зимней резины очевидны: она не боится отрицательных температур, не перемерзает и, соответственно, не становится жёсткой при плохих погодных условиях. Минимизирует риски возникновения аварийной ситуации на дороге”, - рассказали в Госавтоинспекции.

Что не так с некоторыми покрышками?

Во-первых, согласно ПДД Беларуси, зимние шины должны иметь высоту протектора не менее 4 мм , в отличие от летних, где можно 1,6 мм. В обратном случае, водителей ожидает предупреждение, или сразу штраф.

Во-вторых, зимней резиной считается только та, на которой есть обозначения: знак в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри неё либо знаками «М+S», «М&S», «М S» или «All Seasons.

[info_b]Согласно КоАП РБ, в первый раз водителям грозит штраф в размере до 1 базовой величины (37 рублей), или предупреждение. А за повторы штраф уже составит от 2 до 5 базовых величин, и никаких предупреждений. Но это только с 1 декабря. [/info_b]

Кстати, ранее Телеграф писал, что в Беларуси зимние шины, согласно закону, обязательные с первого декабря. Однако погода законам РБ не подчиняется. Заморозки часто начинаются уже в ноябре. А что говорят эксперты? При какой температуре зимние шины на самом деле необходимы?

Большинство белорусов ставят зимние шины на месяц позже, чем нужно. Почему не стоит ждать первого снега?

Тем временем, в преддверии нового зимнего сезона поставщики предупредили белорусских автомобилистов о подорожании импортных шин. Грозит ли рынку их дефицит и что уже подорожало? Рассказали сами продавцы.

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