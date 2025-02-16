До -21°С. Синоптики предрекли "циклоническую депрессию" в Беларуси. Где "интенсивные осадки", а где "отдохнут" от них?

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Опубликовано: 16.02.2025 18:29 , Обновлено: 16.02.2025

Как уже убедились белорусы, в феврале зима поистине вступила в свои права, удивив морозами до -20°С. И на предстоящей неделе с 17 февраля она, по прогнозу синоптиков, отступать не намерена. Специалисты рассказали о "циклонической депрессии" в Беларуси и "интенсивных осадках" в одном регионе.

По [link href=“https://t.me/meteovibe/5400” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Telegram-канала “Метеовайб”, в начале следующей недели погоду в стране будет определять “многоцентровая циклоническая депрессия с центром над Баренцевым морем”. “На ее юго-западной периферии будут формироваться небольшие частные циклоны, а их фронтальные разделы принесут преимущественно небольшой снег. Ну, а адвекция арктической воздушной массы в их тылах сохранится”, - рассказали в источнике.

[info_b]Адвекция - это перемещение воздуха в горизонтальном направлении и перенос вместе с ним его свойств: температуры, влажности и др.[/info_b]

В понедельник, 17 февраля , погоду в Беларуси начнет определять новый циклон, центр которого будет смещаться с Эстонии на Псковскую область России, [link href=“https://t.me/meteovibe/5406” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] специалисты Telegram-канала “Метеовайб”. И если большая часть страны днем окажется под влиянием фронтальных разделов этого циклона, то юго-западная половина Республики из-за антициклонального барического гребня “отдохнет от осадков”.

Осадки 17 февраля в 15:00

По данным “Метеовайба”, ночью по северо-западу, днем по северо-востоку и центру Беларуси стоит ждать снег и слабую метель. А жителям Витебщины - “более интенсивные осадки”. “Ночь ожидается холодной, -12..-17°C, местами - до -20°С, по западу - -9..-12°С”, - рассказали о температуре воздуха в источнике, добавив, что днем на северо-востоке - до -8°С.

В Минске 17 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без осадков, температура воздуха составит -14..-16°С. “Утром и днем временами небольшой снег, слабая метель, -2..-4°С, на дорогах местами гололедица”, - написали в Telegram-канале “Метеовайб”.

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По его информации, во второй половине предстоящей недели в Беларусь придет обширный блокирующий антициклон. “Осадки прекратятся, облачность уменьшится, зато увеличится суточная амплитуда температур. В ночные часы вновь местами -15..-18°С, но зато днем благодаря солнцу возможно повышение до 0°С. Теплее будет на западе”, - рассказали специалисты “Метеовайба”.

Приход обширного антициклона в Беларусь

Там добавили, что в последнюю неделю зимы температуры воздуха днем могут стать плюсовыми. “А значительный дефицит осадков, к сожалению, сохранится до конца месяца”, - спрогнозировали синоптики.

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Отметим, что прогноз погоды на более чем три дня вперед не является точным и может изменяться.

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Прогноз от Белгидромета на 17-19 февраля

По [link href=“https://pogoda.by/information/news/23007” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Белгидромета, ночью 17 февраля погоду в Беларуси основном будет определять область повышенного атмосферного давления, а утром и днем скажется влияние фронтального раздела с Балтийского моря. Снег синоптики спрогнозировали днем преимущественно по северной половине Беларуси, в отдельных районах стоит быть готовым к слабой метели.

Ночью снег ждать следует жителям северо-западной части страны. По температуре картина у Белгидромета на 17 февраля такая: ночью - -10..-16°С, по юго-востоку - -17.. -21°С, а днем - -1..-7°С.

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Во вторник, 18 февраля , и среду, 19 февраля , погоду в Беларуси, по данным специалистов, будет определять фронтальный раздел, который идет с северо-запада Европы. 18 февраля на большей части Республики стоит быть готовым к снегу, ночью и утром в отдельных районах - к слабому туману и изморози.

Ночью столбик термометра будет на отметке -5..-12°С, при прояснениях - до -15°С, а вот днем воздух может прогреться до 0°С, рассказали в Белгидромете.

На 19 февраля синоптики спрогнозировали кратковременный снег на большей части Беларуси. Температура воздуха будет примерно такая же, как и 18-го: ночью - -5..-12°С, при прояснениях - до -15°С, а днем - -1..-7°С, по западу - 0..+1°С.

Ранее Telegraf.news писал, что специалисты Белгидромета 12 февраля дали свой предварительный прогноз по предстоящему весеннему паводку. Начальник отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Елена Зубченок назвала условия, которые могут “усложнить паводковую ситуацию” в стране.

В Белгидромете дали прогноз по весеннему паводку. Что может «усложнить ситуацию»?