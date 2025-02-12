В Белгидромете дали прогноз по весеннему паводку. Что может «усложнить ситуацию»?

Опубликовано: 12.02.2025 13:55 , Обновлено: 12.02.2025

Специалисты Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромета) 12 февраля дали свой предварительный прогноз по предстоящему весеннему паводку. Начальник отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Елена Зубчёнок назвала условия, которые могут "усложнить паводковую ситуацию" в стране.

По предварительным прогнозам Белгидромета, ожидать высокого половодья на белорусских реках в этому году не стоит. По её словам, максимальные уровни в реках пока ожидаются близкими к средним многолетним значениям и даже несколько ниже их.

Выступая 12 февраля на пресс-конференции в Доме прессы, специалист объяснила это “недобором осадков”, который наблюдался в декабре прошлого года и 2025 года.

“Оба зимний месяца были теплее, чем обычно. В таких условиях устойчивого снежного покрова на территории страны не было, а на реках не наблюдалось ледостава”, - пояснила Зубчёнок.

По её словам, к концу января ситуация на большинстве рек выровнялась и практически вышла на норму, а в отдельных реках (например, на Западной Двине и Днепре) водность даже значительно превысила норму. С приходом задержавшихся февральских морозов на реках появился тонкий лед и снежный покров, поэтому специалисты продолжают следить за развитием ситуации.

“Мы не исключаем тот факт (поскольку ещё половина февраля), что март, апрель – могут быть осадки. Но усложнить паводковую ситуацию может лишь значительное количество осадков”, - подчеркнула специалист.

Кстати, согласно оперативным прогнозам синоптиков, существенных осадков в Беларуси в ближайшие дни по-прежнему не ожидается. “Небольшой снежок при минусовой температуре” специалисты Telegram-канала о погоде @nadvorie на пятницу, 14 февраля, спрогнозировали лишь для некоторых южных районов страны.









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