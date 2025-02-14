"Клондайк для охотников" - В TikTok показали нашествие уток на Гродненщине

🎥 Видео

Опубликовано: 14.02.2025 17:52 , Обновлено: 14.02.2025

В социальной сети TikTok появился ролик, на котором автор показал "нашествие" уток на реке Россь, что в Волковысском районе Гродненской области. За день видео набрало больше 80 тысяч просмотров и свыше полутора тысяч лайков.

На видео автор показал “тьму-тьмущую” водоплавающих, которые буквально заполонили реку.

В комментариях к видео пользователи соцсети поинтересовались, утки «вернулись или не парились», вероятно намекая на погодные температурные рекорды нынешней зимы, которые позволили некоторым птицам и вовсе не улетать в тёплые края в этом сезоне.

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[info_b]Россь - река в Гродненской области Беларуси, левый приток Немана.[/info_b]

Другой же комментатор написал, что это просто «Клондайк для охотников».

[info_b]Отметим, что весенний сезон охоты на утку в Беларуси стартует лишь в марте, поэтому пока такой “Клондайк” остаётся скорее запретным заповедником, чем подходящим местом для охоты.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что синоптики предупредили белорусов об усилении морозов. Уже в эту пятницу, 14 февраля, с Польши на юг Республики сместится волновой циклон, которому метеорологи дали название Макс. Судя по оперативным прогнозам, он принесёт с собой не только очередную волну похолодания, но и снег, которым в этом сезоне белорусов погода не балует.

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