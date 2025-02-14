«Правда, только на одно утро» - В TikTok показали, как выглядит «настоящая зима» в Гомеле

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Опубликовано: 14.02.2025 10:24 , Обновлено: 14.02.2025

В этом году погода не балует белорусов настоящими зимними температурами, равно как и обильными снегопадами. Однако, февраль всё же решил исправиться и оправдал своё белорусское название - к середине месяца в страну пришли "лютые" морозы, сковавшие отдельные водоёмы льдом и порой рисующие за окном картинные зимние пейзажи. Если вы вдруг забыли, как должна выглядеть "настоящая зима", этот ролик в TikTok из Гомеля вам напомнит.

Автор ролика поделился на видеоплатформе кадрами с набережной Сожа. И хотя сама река не успела замёрзнуть, все прибрежные деревья оказались покрыты белоснежным инеем. В условиях ясного солнечного утра картинка получилась показательной - именно так, по мнению автора, должна выглядеть “настоящая зима”.

Судя по комментариям, ролик был снят 13 февраля, когда погода по всей Беларуси стояла ясной и солнечной, но ночные морозы долго не отступали. Зрители подтвердили, что подобную картину в этот день можно было наблюдать не только в Гомеле.

“Правда, только на одно утро. Утром правда было очень красиво, все белое такое”, - подтвердили комментаторы под видео.

“Одно мгновение красоты!” - подтвердила другая зрительница.

В TikTok в эти дни появилось немало подобных роликов с белорусских просторов - с заиненными полями, лесами и скованными льдом реками и озёрами - кое где морозы стояли настолько сильные, что их хватило, чтобы водоёмы замёрзли настолько, чтобы на них можно было спокойно кататься на коньках - невиданное для этого сезона в Беларуси развлечение.

Ранее Telegraf.news рассказал, что синоптики предупредили белорусов о грядущих изменениях погодных условий в стране. Уже в эту пятницу, 14 февраля, с Польши на юг Республики сместится волновой циклон, которому метеорологи дали название Макс. Судя по оперативным прогнозам, он принесёт с собой не только очередную волну похолодания, но и снег, которым в этом сезоне белорусов погода не балует.

Синоптики предупредили белорусов об усилении морозов. Когда и где ждать -18°С с метелями?