До -12°C и снег? Синоптики рассказали, когда в Беларуси "резко похолодает" после "финальной тропической массы"

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Опубликовано: 12.03.2025 15:10 , Обновлено: 12.03.2025

Март уже успел белорусов и удивить, и порадовать непривычными для первого месяца весны положительными температурами. Между тем, по прогнозу синоптиков, в ближайшее время в стране "резко похолодает". Журналист Telegraf.news посмотрел, когда возможны снег и температуры до -12°C.

В Telegram-канале о погоде “Метеовайб” [link href=“https://t.me/meteovibe/5881” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что на севере Европы начал скапливаться холод и что тыл циклона ТОBBE над Данией поспособствует распространению холода на юг региона. “Столкновение скандинавского воздуха с тропическим над Средиземноморьем приведет к образованию активного южного циклона, который кардинально изменит погоду в нашем регионе и откроет дорогу арктическим воздушным массам”, - пояснили специалисты.

По их видению, “существенного похолодания” в конце недели не избежать. Ночью в воскресенье, 16 марта , по cеверу Республики столбик термометра опустится до -5..-10°С, на северо-западе и юго-востоке может даже сформироваться временный снежный покров. А канадская погодная модель GEM (Global Environmental Multiscale Model) прогнозирует до -10..-12°C по северу Беларуси.

Прогноз канадской модели GEM по температуре на 16 марта / Скриншот: Telegram-канал "Метеовайб"

[info_b]Отметим, что прогноз погоды на более чем три дня вперед не является точным и может изменяться. [/info_b]

Но поговорим о более близкой перспективе - 13-15 марта. По информации “Метеовайба”, в четверг, 13 марта , центр циклона с севера Адриатики сместится на Польшу, и Беларусь окажется в теплом секторе.

Беларусь в теплом секторе циклона 13 марта / Скриншот: Telegram-канал "Метеовайб"

“Ожидается финальная, но мощная адвекция тропической воздушной массы, по югу до +20°С и многочисленные температурные рекорды”, - написали о погоде на 13 марта в Telegram-канале.

[info_b]Адвекция в метеорологии - это перемещение воздуха в горизонтальном направлении и перенос вместе с ним его свойств: температуры, влажности и др.[/info_b]

Картина по температуре на 13 марта / Скриншот: Telegram-канал "Метеовайб"

Специалисты рассказали, что 13 марта ночью и в первой половине дня по северо-западу и северу страны пройдут кратковременные дожди. А во второй половине с юго-запада начнет распространяться зона осадков, связанная с фронтом окклюзии, и там ожидаются умеренные дожди, которые к вечеру могут пройти и в центре Беларуси.

[info_b]Окклюзия в метеорологии - это смыкание холодного фронта циклона средних широт с движущимся медленнее теплым фронтом того же циклона.[/info_b]

В Telegram-канале “Метеовайб” допустили, что в четверг возможны и локальные грозы, а порывистый ветер может достигнуть 15 м/с по востоку местами. “Ночью от -2°С по северу до +6°С по юго-западу, днем - +12..+18°С, по югу, юго-востоку - до +20°С”, - [link href=“https://t.me/meteovibe/5889” target=“_blank” rel=“noopener”] дали [/link] более подробную картину по температуре на 13 марта в источнике. По его информации, в Минске ночью будет +1..+3°С, днем - +15..+17°С, к вечеру можно ждать дожди в столице.

А 14 и 15 марта, как написали в “Метеовайбе”, днем “резко похолодает” до +1..+8°С, но по юго-востоку Республики в пятницу еще до +9..+14°С.

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Прогноз от Белгидромета на 13-15 марта

По [link href=“https://pogoda.by/information/news/23096” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет), ночью в четверг, 13 марта , в отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем тоже при выходе на улице стоит прихватить зонтик. Дождям компанию составит сильный порывистый ветер в отдельных районах.

По температуре в этот день Белгидромет дал такой прогноз: минимальная ночью - от -2°С по северу до +9°С по юго-западу страны, максимальная днем - +13..+19°С.

А вот на пятницу, 14 марта , и субботу, 15-го , синоптики спрогнозировали ухудшение погоды, как и писали в “Метеовайбе”. В Белгидромете подтвердили, что на территорию Республики должны пойти прохладные неустойчивые воздушные массы с севера Европы. “На большей части территории страны [14 марта] пройдут осадки, ночью местами ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег)”, - предупредили специалисты.

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Автомобилистам и пешеходам ночью и утром стоит приготовиться к слабому гололеду местами, а на отдельных участках дорог - гололедице. По температуре картина такая: ночью - от -2°С по западу страны до +11°С по юго-востоку, днем - +2..+9°С, а по юго-востоку - до +12°С.

15 марта, по информации Белгидромета, будет преимущественно без осадков, только в южных и юго-восточных районах пройдут мокрый снег и дождь. Местами стоит ждать слабый гололед, а на отдельных участках дорог, как и в пятницу, - гололедицу.

Ночью столбик термометра покажет 0..-7°С, по юго-востоку - +1..+2°С, а днем - +1..+7°С.

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