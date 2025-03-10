Минчане пожаловались на запах гари в воздухе. В МЧС назвали причину

Опубликовано: 10.03.2025 14:43 , Обновлено: 10.03.2025

Жители многих районов Минска уже не первый день ощущают неприятный запах гари и едва заметный смог в воздухе. Эту ситуацию прокомментировали в Белгидромете и МЧС.

Как сообщили в Белгидромете, в Минске действительно повышено содержание в воздухе пыли. На автоматических пунктах мониторинга 7, 8 и 9 марта фиксировались превышения нормы по мелким твёрдым частицам (до 1,4 раза).

Причиной, как объясняют синоптики, стали сухая и безветренная погода, а также температурная инверсия (когда тёплый воздух не даёт загрязнениям рассеиваться). Добавляет проблем и городская циркуляция воздуха: из-за разницы температур в город поступает воздух с окраин, где много промышленных предприятий.

Специалисты уточнили, что в весенний период, в принципе, растёт концентрация твёрдых частиц в воздухе. Причины те же: пыль с незадернённых (не покрытых дёрном) участков, выбросы предприятий и транспорта, а также дым от пожаров.

В МЧС порталу onliner.by подтвердили, что в окрестностях Минска (Пуховичский, Смолевичский, Солигорский районы) есть небольшие очаги возгорания травы и кустарников, а в Солигорском районе — ещё и торфяник. Сильный южный ветер может доносить запах дыма до столицы.

«Как видно на карте от приложения windy, на юге республики отмечается много очагов пала травы. Среди них есть и торфяные пожары. Ближайший к столице фиксируется в Солигорском районе. Ветер сегодня южный, поэтому мы и почувствовали запах дыма», — прокомментировали ситуацию в ТГ-канале о погоде в Беларуси «Метеовайб», добавив, что, в целом, качество воздуха в Минске остаётся неблагоприятным, местами уровень мелкой пыли превышает норму в 5 раз.

Фото: t.me/meteovibe

В целом по стране, по данным МЧС, за прошедшие сутки ликвидировано 18 лесных пожаров, 10 торфяных и 245 пожаров травы и кустарников. В МЧС отмечают, что по сравнению с прошлым годом количество пожаров в экосистемах значительно выросло. Причина почти всегда одна — неосторожность людей с огнём.

В Белгидромете предположили, что дожди, которые ожидаются в ближайшие сутки, помогут улучшить ситуацию с качеством воздуха.

Крупным промышленным предприятиям и транспортникам, как уточняют, уже направлены предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях.

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