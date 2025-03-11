В Минприроды зафиксировали ухудшение качества воздуха в Беларуси. Как решили снижать «антропогенную нагрузку»?

Опубликовано: 11.03.2025 13:39 , Обновлено: 11.03.2025

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 11 марта сообщило об ухудшении качества воздуха в Беларуси. Об этом свидетельствуют результаты свежих наблюдений на пунктах мониторинга атмосферного воздуха во многих белорусских городах. В ведомстве рассказали, что может помочь снизить "антропогенную нагрузку" на атмосферу в стране.

По данным Минприроды, в последние дни специалисты зафиксировали превышения установленных гигиенических нормативов качества воздуха по твердым частицам. Проще говоря, в воздухе было повышено содержание частиц пыли.

В качестве фактор, повлиявших на ухудшение обстановки в стране, в природоохранном ведомстве назвали следующие:

отсутствие существенных осадков и ветров из-за “антициклонического характера погоды”, установившегося в начале марта,

наличие температурной инверсии, которая установилась в приземном слое атмосферы, что препятствовало рассеиванию пыли,

участившиеся пожары в природных экосистемах, дым от которых составляет значительную часть загрязняющих веществ, скапливающихся в нижних слоях атмосферы.

К антропогенным источникам пыли в атмосфере специалисты также отнесли автомобильные выхлопы, сжигание топлива стационарными источниками, индустриальные процессы и даже истирание дорожного полотна и износ шин.

[info_b]При нормальных атмосферных условиях, воздух у поверхности земли теплее, чем воздух, расположенный выше. В случае температурной инверсии, которую метеорологи наблюдают в эти дни, теплый воздух остаётся над холодным и останавливает атмосферное перемешивание. Это, по словам специалистов, приводит к накоплению загрязняющих веществ в нижних слоях атмосферы.[/info_b]

Для снижения антропогенной нагрузки и регулирования атмосферных выбросов загрязняющих веществ Минприроды направило крупным белорусским промышленным и автотранспортным предприятиям особые предупреждения “о неблагоприятных метеорологических условиях”, не уточнив, к чему обязывают эти предупреждения сами предприятия. Рядовых белорусов же призвали внести свою лепту в ситуацию следующим образом:

воздержаться от посещения лесов из-за складывающейся пожароопасной обстановки, чтобы исключить вероятность спровоцировать лесной пожар,

отказаться от практики палов сухой растительности, которую до сих пор используют некоторые дачники и сельские жители

В Минприроды особо подчеркнули, что за результатом незаконного выжигания сухой растительности может стать не только ухудшение атмосферной ситуации в конкретном регионе, но и крупные штрафы для тех, кто не прислушается к рекомендациям ведомств. Так, по статье 16.40 КоАП РБ за подобное нарушение грозит штраф до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей сегодня).

Ранее Telegraf.news рассказал, что с конца прошлой недели жители многих районов Минска начали жаловаться в соцсетях на неприятный запах гари и едва заметный смог в воздухе. Эту ситуацию прокомментировали в Белгидромете и МЧС.

Минчане пожаловались на запах гари в воздухе. В МЧС назвали причину