До 1125 рублей. В ЖКХ рассказали, сколько минчан уже оштрафовали за снег у авто

Опубликовано: 06.02.2026 14:16 , Обновлено: 06.02.2026

Синоптики спрогнозировали белорусам снежные выходные - осадки будут повсеместно. В связи с этим в Минском городском жилищном хозяйстве напомнили автовладельцам об обязанности расчищать от снега свои парковочные места, а заодно рассказали, сколько штрафов за невыполнение этого требования уже выписали, а сколько водителей отделались лишь предупреждением.

В столичном ЖКХ напомнили о том, что по новым Правилам благоустройства, белорусы, паркуясь на внутридворовых территориях, проезжей части улиц, дорог и проездов обязаны своевременно убирать не только снежок не только под своим авто, но и территорию на расстоянии не менее 1 метра от транспортного средства.

За невыполнение этого требования владельца машины могут привлечь к административной ответственности по ч. 2 ст. 22.10 КоАП РБ. Штраф по этой статье внушительный — до 25 базовых величин, то есть до 1125 рублей на сегодня.

При этом в ЖКХ Минска особо подчеркнули, что привлекая к ответственности нарушителей, руководствуются “главными принципом — справедливостью”. В доказательство своих слов коммунальщики привели подробную статистику.

По их данным, с начала зимы за не убранный вокруг машины снег оштрафовали всего 65 человек (среднюю сумму штрафов не уточнили). Было также составлено 6 протоколов об административном правонарушении, но куда больше нарушителей отделались предупреждением: в общей сложности в Минске было выдано 3924 уведомления. В ЖКХ их назвали “профилактикой”.

Кстати, недавно белорусы поделились в соцсетях, что начали получать повестки с вызовом на административный процесс за то, что не почистили от снега свои парковочные места.

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А чуть ранее начальник одного из ЖЭСов Гродно рассказал, что сотрудники коммунальных служб ежедневно “мониторят” придомовые территории и выезды со дворов. Если выявляют нарушителя “коммунального порядка” - направляют ему “претензию”. После того, как провинившийся владелец получает официальное предписание, ему отводят одни сутки на то, чтобы почистить паркоместо от снега. Исключение могут сделать лишь для тех, кого в данный момент нет в городе. Тогда крайний срок сдвигают на три дня.

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В свою очередь правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Дмитрий Мордачев ранее пояснял, что очистить своё парковочное место нужно сразу же после окончания снегопада, а по мере выпадения нового снега - поддерживать чистоту паркоместа. Так что в эти выходные многим белорусам придётся вновь расчехлить лопаты, даже если они расчищали свою парковку в этом сезоне уже не раз.

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