ЖКХ начали рассылать белорусам повестки за неуборку снега. Что известно

Опубликовано: 30.01.2026 07:59 , Обновлено: 30.01.2026

Белорусы поделились в соцсетях, что начали получать повестки с вызовом на административный процесс за то, что не почистили от снега свои парковочные места. С недавних пор это является прямой обязанностью белорусских автовладельцев.

О том, что тех, кто после снегопадов не удосужится расчистить по метру территории от своей машины на парковке, будут штрафовать, коммунальщики напоминали с начала зимнего сезона не раз. По закону это приравнивается к “невыполнению работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния на территориях земель общего пользования” (пункт 2 статьи 22.10 КоАП Беларуси).

Максимальный штраф по этой статье - до 25 базовых величин, то есть 1125 рублей, но на практике за первое нарушение вполне можно обойтись и предупреждением с требованием устранить нарушение в короткий срок.

Однако о том, чтобы ЖКХ вызывали нарушителей в исполком и устраивали целый административный процесс для тех, кто не успел вовремя расчистить снег вокруг своей машины и попал на карандаш к коммунальщикам, белорусы рассказывают едва ли не впервые. Девушка из Витебска поделилась в соцсети Threads скрином повестки от ЖКХ, которая пришла ей на телефон. Если верить тексту sms, в отношении неё открыли административное дело по той самой статье 22.10 КоАП и потребовали явиться к определённому времени в районную администрацию, на территории которой было совершено правонарушение.

В комментариях девушка пояснила, что машина её стояла на парковке около дома, с соблюдением ПДД, и убирать снег коммунальщикам она не мешала. Но поскольку снег она сама у своей машины вовремя, действительно, не почистила, вину свою признала и даже устранила нарушение. Непонятным для девушки осталось то, зачем в таком случае потребовалось вызывать её на административный процесс, ведь снег она уже почистила.

“Хотелось бы разобраться, почему для начала не дают предупреждение и срок для устрашения нарушения”, - задала вопрос автор поста.

Впрочем, в комментариях её заверили в том, что сам по себе административный процесс вовсе не означает автоматически, что её оштрафуют. По сути, это формальная процедура, как и указано в самой повестке - “для составления протокола и дачи объяснений”.

Кстати, ранее начальник одного из ЖЭСов Гродно рассказал, что сотрудники коммунальных служб ежедневно “мониторят” придомовые территории и выезды со дворов. Если выявляют нарушителя “коммунального порядка” - направляют ему “претензию”, но обычно не сами, а при посредничестве коллег из ГАИ.

После того, как провинившийся владелец получает официальное предписание, ему отводят одни сутки на то, чтобы почистить паркоместо от снега. Исключение могут сделать лишь для тех, кого в данный момент нет в городе. Тогда крайний срок сдвигают на три дня.

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В свою очередь правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Дмитрий Мордачев ранее пояснял, что очистить своё парковочное место нужно сразу же после окончания снегопада, а по мере выпадения нового снега - поддерживать чистоту паркоместа.

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