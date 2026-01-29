ГТК предупредил о масштабном ремонте пункта пропуска на границе с Литвой

Опубликовано: 29.01.2026 20:48 , Обновлено: 29.01.2026

Глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси Владимир Орловский заявил, что в 2026 году начнут ремонт «Каменного Лога» — пункта пропуска на границе с Литвой.

По словам белорусского чиновника, в данном вопросе в ГТК «не смотрят на соседей».

«… действуем сами по намеченным нами планам по реконструкции, капитальному ремонту, обустройству пунктов пропуска. Работаем спокойно. За последние пять лет у нас произошла реконструкция 12 пунктов пропуска. В прошлом году завершили реконструкцию ПП (пункта пропуска) «Берестовица» в Гродненском регионе на польском направлении. Сделали очень вовремя. Как раз после реконструкции польская сторона открыла движение», — сказал Владимир Орловский.

Глава ГТК рассказал, что «Каменный Лог» — единственный из пунктов пропуска на границе с ЕС (Европейским союзом), где не было реконструкции более 20 лет.

«Мы сконцентрировали там свои усилия. Будем этот пункт пропуска кардинально перестраивать с увеличением пропускной способности в три раза и созданием самых лучших условий для пересечения границы», — пообещал Владимир Орловский.

Напротив пункта пропуска «Каменный Лог» (Беларусь) с литовской стороны находится КПП (контрольно-пропускной пункт) Мядининкай (лит. Medininkai). Это основной международный автомобильный пограничный переход на границе с Литвой, расположенный в Ошмянском районе Гродненской области.

На данный момент пропускная способность «Каменного Лога» составляет до 3600 транспортных средств смешанного типа в сутки в обоих направлениях.