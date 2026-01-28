ЖКХ выпустила свой свод правил для белорусских водителей

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Опубликовано: 28.01.2026 10:32 , Обновлено: 28.01.2026

В Минском ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) опубликовали своё дополнение к ПДД (правилам дорожного движения) в Беларуси. Список правил от коммунальщиков — это не официальный документ, но в нём сведены и такие рекомендации, невыполнение которых тоже может привести к штрафу.

“Правила, которые должен знать каждый водитель”, — именно так охарактеризовали столичные коммунальные службы свой список.

Там пояснили, что самой сложной частью пути автомобиля считают поиск места для машины у своего дома.

“Узкий двор, другие автомобили и сезонные сложности превращают это в испытание. От его результата зависит, смогут ли утром проехать мусоровоз или уборочная машина”, — напомнили в ЖКХ.

Коммунальники напомнили, что их крупногабаритной технике нужен “широкий проезд” и возложили вину за невывоз мусора и недостаточную уборку снега на тех, кто неправильно паркуется.

Чтобы избежать таких проблем, коммунальные службы опубликовали список требований, которых нет в ПДД Беларуси:

Оставить не менее 2,5 метров ширины для проезда крупной техники во дворах.

Не блокировать площадки с мусорными контейнерами. А это значит — запрет на парковку напротив и вплотную к бакам, так как их надо выкатывать для погрузки.

Одно из самых странных правил от ЖКХ зимой — “следовать разметке, которая определяет зоны для проезда и парковки”. Нынешней зимой и на проезжей части не всегда она видна, а что уж говорить про дворы.

Не парковаться вторым рядом, чтобы это ни значило.

Ставить машину “ровно и предсказуемо”, чтобы она стояла параллельно другим автомобилям или краю проезда.

А что делать, если места совсем нет: свободное занято счастливчиками, которые приехали раньше, а остальное — завалено снегом, который те же коммунальные трактора сгребли с проездов? Тут ЖКХ не открыло секрета, лишь посоветовав “потратить время на поиск разрешённого места на прилегающей улице”.

Напомним, что в Беларуси с 2025 года также существует обязанность водителей самостоятельно расчищать вокруг своих автомобилей снег. Но и тут есть нюанс: за неправильную расчистку тоже грозит штраф.

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