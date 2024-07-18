"Чтобы сегодня же уехали" - Замглавы Минлесхоза Беларуси отправил идеологов прямо с заседания в леса. Зачем?

Опубликовано: 18.07.2024 19:37 , Обновлено: 19.07.2024

Первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Александр Драгун на заседании с идеологами отрасли возмутился тем, что они находятся на курсах, пока их коллегам нужна забота и поддержка на местах, в лесах. И поручил им отправиться туда.

“Что в этом зале делает лучший идеолог отрасли? Ивьевский лесхоз - самый пострадавший в Гродненской области, а идеолог на курсах! Чтобы сегодня же уехали обратно”, - обратился Драгун к заместителю руководителя Ивьевского лесхоза Ивану Мингиновичу.

Первый замминистра подчеркнул, что в эти дни, когда в 35-градусную жару сотрудники лесхозов разрабатывают делянки и отводят лесосеки, устраняют последствия шторма, идеологи нужны “там, на месте, где в тяжелых условиях трудятся ваши люди”. Абсолютно каждый идеолог, отметил Драгун, должен быть сейчас в лесах.

[info_b]Отвод лесосек - это отграничение участка леса, где запланирована сплошная или выборочная рубка и его инструментальная съемка.[/info_b]

Фото: Telegram-канал "Минлесхоз"

“Неважно, у вас случилась беда или у других. Если хотя бы один ваш человек поехал помогать коллегам, значит, вы должны ехать за ним, позаботиться о его быте, поздравить с днем рождения и так далее” - процитировали первого замминистра лесного хозяйства в Telegram-канале ведомства.

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Кроме того, он потребовал от идеологов усилить информационную работу, чтобы новости о разработке буреломов и сотрудниках лесхозов, которые трудятся в тяжелых условиях, выходили каждый день.

Как рассказали в Минлесхозе, в эти дни сразу 20 заместителей руководителей организаций по идеологической работе приехали на курсы повышения квалификации в Центр подготовки кадров Минлесхоза. Причем каждый четвертый идеолог находится на должности меньше года.

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“Когда мы услышим о вашем лесхозе? Ведь если в лесхоз пришел новый идеолог, люди сразу же должны это заметить! А пока мы не видим и не слышим ваш лесхоз. Хочется спросить: когда “рванем”?” - обратился Драгун к идеологу одного из лесхозов Витебской области.

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр лесного хозяйства Александр Кулик запретил сотрудникам ведомства проводить культурно-массовые мероприятия в отрасли. Как рассказал Кулик, «всю энергию» в ближайшие недели белорусские лесхозы должны направить на ликвидацию последствий шторма, накрывшего Беларусь 13 и 14 июля.

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Также мы писали, что при посещении лесхозов министр Кулик “не упускает возможности пообщаться с простыми рабочими”, иногда отводя их в сторону. В Минлесхозе пояснили, зачем он это делает.

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