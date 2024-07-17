Никто из белорусов не пришел на прием граждан к главе Минлесхоза. Как он отреагировал?

Опубликовано: 17.07.2024 13:46 , Обновлено: 17.07.2024

Министру лесного хозяйства Беларуси Александру Кулику организовали в Лидском райисполкоме личный прием граждан, однако на него никто не записался и не пришел, соответственно. Как передали в Telegram-канале Минлесхоза, глава ведомства из-за этого не расстроился, однако кое-что в Лиде его разочаровало.

“Если люди не идут на прием граждан, значит, лесхоз работает хорошо!” - заявил Кулик. В Минлесхозе рассказали, что свободное время министр решил использовать “максимально конструктивно”. В частности, принять с докладом генерального директора Гродненского государственного производственного лесохозяйственного объединения Михаила Игнатика.

Он сообщил Кулику о ходе разработки буреломов, возникших в результате непогоды в области. Так, лесоводы Гродненщины запланировали в ближайшие месяцы разработать не только свои лесосеки (а это 430 га сплошных санитарных рубок), но и в Гомельской области.

Глава Минлесхоза обратил внимание на то, что на районной Доске почета нет работников лесхоза. “У нас столько достойных людей трудится в лесном хозяйстве и в Лидском лесхозе в частности, а места на районной Доске почета не нашлось!” - пожаловался Кулик.

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Ему ответили в местном райисполкоме, что Лидский лесхоз выдвигал своего кандидата для занесения на Доску почета, но большая конкуренция с представителями промышленных предприятий не позволила все же туда попасть.

Фото: Telegram-канал "Минлесхоз"

В то же время в райисполкоме пообещали, что постараются отметить вклад работников Лидского лесхоза в следующем году.

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр лесного хозяйства запретил сотрудникам ведомства проводить культурно-массовые мероприятия в отрасли. Как рассказал Кулик, “всю энергию” в ближайшие недели белорусские лесхозы должны направить на ликвидацию последствий шторма, накрывшего Беларусь 13 и 14 июля.

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Также мы писали, как первый замминистра лесного хозяйства Беларуси Александр Драгун на выездном заседании коллегии ведомства возмутился подходами Вилейского опытного лесхоза к работе по «повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства». “Это не бизнес-план развития, а бизнес-план деградации!» — заявил в конце мая 2024 года Драгун.

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