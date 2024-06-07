"Тяжелейший труд!" - Белорусский министр потребовал повысить зарплаты этой категории работников

Опубликовано: 07.06.2024 18:22 , Обновлено: 07.06.2024

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик при посещении Пружанского лесхоза выслушал жалобы рабочих на уровень зарплат и потребовал повысить их.

Как рассказала пресс-служба Минлесхоза, рабочие при общении с главой ведомства “не стали скрывать”, что “зарплаты хотелось бы повыше”. Кулик “стремление полностью разделил”.

“В вегетационный период зарплата у рабочих питомников, которые с утра до ночи на жаре стоят на прополке, не разгибая спины, должна быть 1,5 тысячи на руки! Это тяжелейший труд!” - обратился к присутствующим руководителям министр.

Какая у них сейчас зарплата, в ведомстве не уточнили. Telegraf.news посмотрел, какие зарплаты работникам питомников предложили на портале государственной службы занятости.

Так, республиканское сельскохозяйственное предприятие “Восход” ищет питомниковода. Зарплата для него - 626 - 650 рублей. Вакантны три места, работать нужно будет в агрогородке Атолино Минского района.

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Два питомниковода нужны фермерскому хозяйству “Кветки Палесся” в деревне Сачковичи Пинского района Брестской области. Пообещали зарплату в 750 рублей.

А вот Национальный парк “Браславские озера” ищет начальника лесопитомника. Ему готовы платить зарплату размером 1100 рублей.

К слову, министр лесного хозяйства весьма охотно общается с простыми сотрудниками лесхозов. В ведомстве рассказали, какие вопросы Кулик задает, отводя рабочих в сторону.

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