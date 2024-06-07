"Чего не хватает?" - В Минлесхозе Беларуси рассказали, зачем министр отводит в сторону рабочих
В Министерстве лесного хозяйства Беларуси рассказали, что при посещении лесхозов глава ведомства Александр Кулик "не упускает возможности пообщаться с простыми рабочими", иногда отводя их в сторону.
Минлесхоз привел диалог Кулика с одним из рабочих Пружанского лесхоза. Министр поинтересовался у мужчины условиями труда, отведя при этом его в сторону.
“Зарплата - 1700 на руки, при графике два через два”, - рассказал работник.
“Хорошая зарплата?” - спросил глава ведомства.
“Хорошая!” - заверил рабочий.
Минлесхоз в своем Telegram-канале перечислил “лишь часть вопросов”, которые министр задает операторам, станочникам и не только:
- Устраивает ли отношение руководства?
- Какая зарплата и график?
- Чего хватает, а чего не хватает в работе?
Ранее Telegraf.news рассказывал, что Кулик потребовал лишить премий директоров сразу 22 лесхозов “минимум на три месяца”. Все из-за того, что они проигнорировали постановление коллегии ведомства.
«Минимум на 3 месяца» — Белорусский министр потребовал лишить премий сразу 22 директоров предприятий. За что?