"Чего не хватает?" - В Минлесхозе Беларуси рассказали, зачем министр отводит в сторону рабочих

Опубликовано: 07.06.2024 13:23 , Обновлено: 07.06.2024

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси рассказали, что при посещении лесхозов глава ведомства Александр Кулик "не упускает возможности пообщаться с простыми рабочими", иногда отводя их в сторону.

Минлесхоз привел диалог Кулика с одним из рабочих Пружанского лесхоза. Министр поинтересовался у мужчины условиями труда, отведя при этом его в сторону.

“Зарплата - 1700 на руки, при графике два через два”, - рассказал работник.

“Хорошая зарплата?” - спросил глава ведомства.

“Хорошая!” - заверил рабочий.

Минлесхоз в своем Telegram-канале перечислил “лишь часть вопросов”, которые министр задает операторам, станочникам и не только:

Устраивает ли отношение руководства?

Какая зарплата и график?

Чего хватает, а чего не хватает в работе?

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Кулик потребовал лишить премий директоров сразу 22 лесхозов “минимум на три месяца”. Все из-за того, что они проигнорировали постановление коллегии ведомства.

«Минимум на 3 месяца» — Белорусский министр потребовал лишить премий сразу 22 директоров предприятий. За что?