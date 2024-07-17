Глава Минлесхоза запретил культурно-массовые мероприятия белорусским лесникам. Куда приказал «направить всю энергию»?

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Опубликовано: 17.07.2024 07:36 , Обновлено: 17.07.2024

Министр лесного хозяйства Александр Кулик во вторник, 16 июля, запретил сотрудникам ведомства проводить культурно-массовые мероприятия в отрасли. По его словам, "всю энергию" в ближайшие несколько недель белорусские лесхозы обязаны направить на устранение последствий шторма, накрывшего Беларусь в минувшие выходные.

Как сообщили в Минлесхозе, на ближайшие недели ведомство должно было провести несколько массовых мероприятий регионального, областного и республиканского характера, в частности, турслет работников лесного хозяйства, запланированный на 26-28 июля. Все их поручено перенести “в связи с напряжённым периодом для отрасли” и необходимостью оперативно разобрать бурелом после шторма.

“Всю свою энергию сегодня нужно направлять на организацию работ по разработке буреломов. Тем же идеологам сегодня нужно думать не о развлекательных мероприятиях, а о том, как, прежде всего, обеспечить надлежащие условия работы и проживания командированных работников”, - пояснил Кулик.

По его словам, некоторым специалистам придётся “на несколько месяцев ехать в командировки за 300-500 км” для выполнения “важнейшей государственной задачи”, поэтому задачей идеологов на это время станет организация их досуга, “как это было всегда раньше”.

В некоторых районах специалисты ведомства уже провели обследование обстановки в лесах после шторма с воздуха - картина, которая открылась с высоты птичьего полёта, продемонстрировала весь масштаб проблемы и задач, поставленных перед лесхозами.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в прошлую субботу и воскресенье Беларусь накрыла серия грозовых фронтов с ливнями, градом и штормовым ветром. По данным Минэнерго, ветер во время шторма достигал скорости 108 км/ч. Он выворачивал деревья с корнем, переламывали их пополам, как спички, срывал крыши с домов.

Шторм до 108 км/час оставил 452 населенных пункта в Беларуси без света. Есть погибшая. Белорусы поделились видео

В результате не обошлось без жертв и пострадавших. Так, одно из поваленных деревьев насмерть придавило 13-летнего мальчика в детском лагере под Речицей. Там же пострадали ещё шестеро детей в возрасте от 7 до 13 лет. Двоих пришлось госпитализировать, причём одной девочке потребовалась экстренная помощь областных специалистов — её оперативно перевели в гомельскую больницу.

Появилось видео шторма в лагере под Речицей, где мальчика насмерть придавило упавшим деревом