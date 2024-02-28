«Что-то точно нарушено» – Видео про минских контролеров накалило интернет

🎥 Видео

Опубликовано: 28.02.2024 18:32 , Обновлено: 28.01.2025

В Tiktok появилось видео, снятое «скрытым смартфоном». В кадре, скорее всего, – контролеры общественного транспорта. Одеты не по форме, но автобус остановили – при помощи специального жезла. Автор видео констатировал: «Вот такие теперь дела, прямо на ходу заходят». И получил под семь сотен комментариев.

Прежде всего, проясним ситуацию. Заходить в общественный транспорт между остановками контролеры имеют право уже больше четырех лет. Осенью 2019 года такое разрешение – для проверки оплаты проезда – они получилиот «Минсктранса». Бесспорно, самый меткий способ охоты на зайцев: дверь открывается только одна – для входа контролеров, безбилетникам бежать некуда, фраза «я только зашёл» не сработает.

Право на остановку

Судя по комментариям под видео, большинство людей этого не знало. Многие написали, что водитель не имеет права останавливаться не на остановке и забирать кого бы то ни было, что это прописано в ПДД. «Что-то точно нарушено – или со стороны водителя, или этих двоих»; «Даже если он отъехал от остановки и стал на светофоре, то не вправе открыть дверь просящемуся в салон», – уверенно написал один из подписчиков.

Впрочем, по ходу обсуждения правила постепенно прояснились.

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Такую методику внезапного появления контролеров люди в целом одобрили. Против выступили, пожалуй, только «бедные студенты» и «закоренелые безбилетники».

Заячьи повадки

Бывалый, по всей видимости, заяц написал такое: «Я обычно в этой ситуации заднюю дверь открываю и выхожу». На уточняющий вопрос «Как вы открываете?» просветил: «Там специальный рычаг над дверью» (напоминаем, что такие действия, равно как и безбилетный проезд, являются нарушением закона – Ред.).

«Мне иногда денег не хватает дотянуть до стипухи, так я талончик непробитый под рукой держу на случай появления контролера. Но стыдно-стыдно…», – жалостливо написала какая-то студентка.

Кто-то попытался пошутить: «Водила по-братски мог бы и все двери в этот момент открыть».

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А как за границей?

«В Европе при заходе контроллеров водитель компостеры блокирует», – поделился выездным опытом мужчина. Тему поддержали: «В Гааге (Нидерланды) посреди дороги трамваи останавливают, и там не два контролера, а 10-12. По два на каждую дверь, и транспорт дальше не едет, пока всех не проверят».

Время – деньги

Написали вопрос-пожелание: «Когда уже изобретут проездные по таймингу? Я два раза в день еду две остановки до основного маршрута. И за них жабка душит рубль отдавать». В ответ женщина получила два совета: или размяться пешочком «на две-то остановки», или купить проездной.

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Предупреждать – законно?

Один комментатор написал: «Нам водитель автобуса по громкой связи заранее сообщает, что на линии работают контроллеры». И завязал тем самым целую дискуссию: «А разве ему так можно? Не накажут?». «А почему нет? Он может таким образом и просто припугнуть». «Это как помигать встречной машине фарами, что ГАИ в засаде, – вступил в беседу третий человек. – Я как-то разговаривал с начальником ГАИ большого белорусского города, так он сказал, что сам так мигает. Главное – чтоб люди не нарушали».

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