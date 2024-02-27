Белорусы отправились в лес, но не за грибами и соком. Что собирают?

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Опубликовано: 27.02.2024 10:05 , Обновлено: 27.02.2024

Не во всех лесах еще успел сойти снег, – о сезоне березового сока и грибов речи вовсе не идет – но некоторые белорусы их уже облюбовали. Что же они там делают?

Занятие любители леса нашли как раз по сезону – сбор рогов лосей, оленей, косуль. Видео Снежаны Чуркиной из Несвижа набрало более 50 тысяч просмотров в TikTok. Женщина нашла в лесу небольшие рога самца европейской косули.

Отвечая комментаторам, любительница природы призналась, что никогда не продавала рога и пока не решила, как будет их использовать. Некоторые подписчики язвительно высказались о хобби белоруски, усомнившись в верности ее мужа.

«Придешь домой, а там твой любимый уже приготовил тебе еще рога вместе с соседкой», – пошутил один из пользователей.

Снежана на это опубликовала видео со своим мужем, который несет рога из леса. Очевидно, это хобби у них семейное. Ответ набрал более 11 тысяч просмотров.

[info_b]Сезон сбора рогов начинается еще зимой. Например, взрослые самцы лося теряют их обычно с середины ноября по январь. Использовать рога можно в медицине, производстве мебели или просто обогатить ими интерьер.[/info_b]

Заработать на продаже рогов тоже можно. Например, на «Барахолке» рога лося продают за 150 рублей. Есть предложение и в ассортименте – по 65 рублей за килограмм, причем продавец пообещал доставить их по Беларуси. Изобилует ресурс и предложениями по покупке рогов. Некоторые белорусы готовы выложить за них по 500 и даже по 1 тыс. рублей.

[info_b]Законы Беларуси не запрещают собирать сброшенные рога диких копытных животных. Они не относятся к продукции охоты и охотничьим трофеям, поскольку не являются частями погибших или добытых диких животных. Но делать это нельзя в заповедниках и заповедных зонах и на других охраняемых территориях.[/info_b]

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