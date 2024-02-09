В Гомеле запустили оплату проезда банковской картой прямо в автобусе. Когда по всей стране?

Опубликовано: 09.02.2024 12:16 , Обновлено: 09.02.2024

В Гомеле стартовал пилотный проект по оплате проезда в автобусе бесконтактным образом при помощи банковской карточки – почти как на кассе в магазине. Пока – только на одном маршруте. О нюансах новации рассказал myfin.by. Впрочем, новация ли это в масштабах страны? И чего ожидать дальше?

Как это работает?

Организовали проект Cбер Банк и ИТ-компания «Международный деловой альянс» вместе с филиалом «Автобусный парк N6» ОАО «Гомельоблавтотранс», сообщил портал. Привычные 80 копеек за проезд можно заплатить бесконтактной картой любого белорусского банка: поднести к валидатору и подержать пару секунды. На экране должно появиться текстовое сообщение об успешной оплате: «Аплачана». Если с картой что-то не так или убрать ее слишком рано, то появится сообщение «Адмова». Изменение на счете можно увидеть в личном кабинете или мобильном банке после фактического списания средств.

Поскольку бумажный чек не предусмотрен, подтверждение оплаты – уже забота контролера. Он попросит приложить карту к мобильному устройству, на дисплее которого должна отобразится информация об оплате.

«Оплата бесконтактной банковской карточкой в транспорте происходит так же привычно, как покупка товаров на кассе в магазине. Не требуется сканировать QR-код, устанавливать какое-либо приложение в смартфон и привязывать к нему карточку. Поэтапное введение новой для гомельчан системы оплаты проезда позволит тщательно отработать все нюансы и быть готовым к её внедрению во всем общественном транспорте региона», – пояснил гендиректор ЗАО «Международный деловой альянс» Дмитрий Коневцев.

Если на карте мало денег

Если по каким-то причинам оплата не прошла или в момент списания на карте было недостаточно денежных средств, то карта попадает в стоп-лист, пояснили на портале. Оплатить следующую поездку ею не получится, пока задолженность не будет погашена.

Директор Департамента маркетинга и PR Сбер Банка Евгения Кильпеляйнен сообщила, что если жители Гомеля станут активно пользоваться сервисом, «проект будет масштабирован».

Напомним, с участием Cбер Банка в 2017 году был установлен первый валидатор в Минском метрополитене, а в 2018 году был обеспечен прием бесконтактных банковских карточек на всех турникетах столичной подземки. В 2019 году был реализован транспортный проект в поездах городских линий Белорусской железной дороги.

Что было раньше?

В мае 2019 года Телеграф написал, что в Минске теперь можно оплатить проезд в наземном транспорте с помощью банковской карточки или смартфона. Пилотный проект реализовал БПС-Сбербанк на трамвайном маршруте №6. Однако в феврале 2020 года появилось сообщение, что оплату проезда банковскими карточками в наземном транспорте в столице отменят в ближайшее время – об этом сообщил заместитель главного инженера ГП «Минсктранс» Михаил Слодинский.

А в марте 2021 года Телеграф сообщил, что в минском метро заработал новый сервис оплаты проезда, основанный на биометрии.

Новость Телеграф