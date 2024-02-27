«Даже скорая не доедет» – Белорус пожаловался на не-дорогу у дома. Подписчики поделились рецептами, что делать

🎥 Видео

Опубликовано: 27.02.2024 17:33 , Обновлено: 27.02.2024

Видео плохой дороги в деревне Орешники Смолевичского района выложил в TikTok, по всей видимости, местный житель. «Пришла весна, и мы снова "веселимся"», – констатировал автор, показывая "волны грязи" под ногами. Он заявил, что такое бездорожье уже пять лет, что трудно доехать до дома, что даже скорая не доедет, и призвал чиновников района обратить внимание на проблему. В комментариях не только рассказали о похожих проблемах, но и поделились советами из личного опыта.

Нечего жаловаться

Первый же отклик под видео оказался сродни холодному душу: «Захотел на халяву дорогу! Видите ли, он пять лет живет. 30 лет нету у меня дороги. И я не ною».

Из непрактичных комментариев еще написали несмешной анекдотец: «Что не так? Лечебная грязь прямо под калиткой, я в прошлом году за лечебные грязи в санатории платила огромные деньги, а тут бесплатно!».

Остальные отклики оказались более или менее полезными.

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Своими руками и кошельками

«Мы улицу асфальтогранулятом просыпали. Хотя, у нас неплохая гравийка сделана была», – на этот комментарий автор видео ответил так: «У нас вообще никакой дороги не было, мы сами ее раскатывали. Даже не подсыпали нам. Сказали, нет проекта – нет дороги».

«Без проекта, конечно, ничего не сделают, – подтвердил еще один комментатор. – Начинать надо с проекта и коммуникаций».

«А я сам себе сделал. 100 метров до асфальта было. Цена вопроса – 500 у.е.», – похвалился другой подписчик.

И еще два оптимистичных, рекомендательных отклика: «Мы делаем кооперативом себе дороги, скидываемся каждый месяц»; «А мы в 10 км от Минска, за Ратомкой, за свои деньги делали дорогу. Удачи вам!».

Ранее Телеграф рассказывал, как в TikTok сотни тысяч просмотров и четыре сотни откликов набрало короткое видео, в котором мужчина, явно в минусовую погоду – судя по пару изо рта, стоя у обыкновенной на первый взгляд дорожной лужи, объявил о проведении эксперимента для предостережения водителей. Для этого он обнажил до колена одну ногу.

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