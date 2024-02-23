"Орал всю дорогу" - Минчанка пожаловалась, что ее высадили из такси. Белорусы поделились своими историями

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Опубликовано: 23.02.2024 17:22 , Обновлено: 15.11.2024

Минчанка пожаловалась в TikTok на водителя "Яндекс. Такси", который, по её словам, отказался везти её в обозначенный пункт назначения за "слишком маленькую плату" и высадил её из машины. Зрители под роликом поделились десятком похожих историй.

По словам автора ролика, водитель отказался везти её от улицы Кнорина до Смолячкова за 8 рублей, заявив, что “это очень дёшево за такую поездку”. Между тем, между двумя локациями города - не более шести километров и добраться на авто даже в час пик можно минут за 20.

Под роликом, который за сутки посмотрело более 70 тыс. человек, уже набралось под 300 комментариев, зрители подтвердили, что случай автора - далеко не единственный. Кого-то водитель такси “отчитал за 5 рублей”, кому-то “заказ отменили по этой же причине”, кому-то предложили “ножками прогуляться”. При этом, судя по комментариям, проблема эта не ограничивается одной конкретной службой такси.

“На меня орал всю дорогу за 11 рублей. Реально наезжал, я уже вжалась в сиденье, думала, в морду даст.? Поставила 1 звезду, служба перезвонила узнать, почему. Такси 135”, - поделилась своей историей одна из зрительниц.

Опытные пользователи рекомендовали в таких случаях обращаться в техническую поддержку такси, указывая на неадекватное поведение конкретного водителя.

“В тех.поддержку писать надо. У меня так с мамой было. Дали скидку на следующую поездку, а вот наказали ли водителя, не знаю. Надеюсь, что да”,- написала одна из зрительниц.

Между тем, были среди комментаторов и те, кто вставали на сторону таксистов и предрекали, что уже очень скоро - с 1 августа, когда вступит закон о спецреестре - такси “станет роскошью”, поэтому рекомендовали “запасаться талончиками”.

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Напомним, на странное поведение таксистов ранее пожаловалась другая TikTok-блогерша. Тогда один из зрителей рассказал, что “в “Яндекс Такси” убрали информацию для таксистов о стоимости поездки”. Цену, по словам комментатора, водители узнают лишь приехав на заказа и “иногда им легче отменить, чем за 100 рублей катать вас час”.

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Ранее Телеграф сообщил, что руководитель компании “Яндекс Go” в СНГ Кирилл Свинцов спрогнозировал “значительный рост цен” на услуги такси в Беларуси, а также “критическое снижение” количества водителей из-за создания в Беларуси нового Реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. В него Транспортная инспекция Минтранса должна будет включать сведения обо всех работающих в Беларуси перевозчиках, транспортных средствах, водителях и диспетчерах.

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