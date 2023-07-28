«Численность будет увеличиваться» - В НАН призвали белорусов «научиться жить рядом» с дикими животными

Опубликовано: 28.07.2023 16:36 , Обновлено: 10.07.2024

В Национальной академии наук считают, что численность диких животных в Беларуси будет увеличиваться, и людям следует научиться жить с ними рядом.

Специалисты признают, что сегодня дикое животное можно увидеть там, где раньше его не наблюдали. Например, медведи, популяция которых в Беларуси увеличилась, сообщил 1prof.by.

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По словам Максима Колоскова, старшего научного сотрудника сектора мониторинга животного мира НАН, в нашей стране уже 20 лет наблюдается увеличение численности медведей.

«Животные начинают распространяться в те места, где раньше их не обнаруживали. Поэтому всё чаще они попадают на камеры мобильных телефонов», – рассказал он.

Он считает, что ничего странного в распространении этих хищников нет: медведь такой же представитель белорусской фауны, как и волк, рысь или дикий кабан. Просто в какое-то время медведей стало значительно меньше (из-за высокой плотности населения и воздействия человека), а сейчас популяция восстанавливается.

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«Но она еще не достигла своего максимума. Поэтому, вероятно, численность особей будет еще увеличиваться. Нам нужно научиться жить рядом с дикими животными, ведь они незаменимый компонент нашей фауны», – подчеркнул Колосков.

Что делать/не делать при встрече с диким животным?

Специалист рассказал, как нужно вести себя при встрече с косолапым (как, впрочем, с любым другим крупным животным), а чего делать не стоит:

постарайтесь не паниковать, держать себя в руках;

нельзя убегать – медведь перемещается довольно быстро, а бег активирует у животного охотничий инстинкт;

по возможности ретируйтесь, но без резких движений, не выпуская животное из виду и не поворачиваясь к нему спиной;

не следует демонстрировать агрессию – это может спровоцировать хищника на атаку.

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