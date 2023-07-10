Кабан и лось устроили ДТП под Гродно. Почему звери все чаще выходят на дороги?

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Опубликовано: 10.07.2023 12:50 , Обновлено: 10.07.2023

В ГАИ отметили, что животные стали чаще выходить на проезжую часть. Так, 10 июля в одной лишь Гродненской области произошло два ДТП с участием зверей. В Госавтоинспекции рассказали, почему животные выходят на дороги.

В 05:19 автомобиль «Лада» на 195-м километре трассы «Волковыск – Пограничный – Гродно» сбил дикого кабана. По словам водителя, животное внезапно выбежало из кукурузного поля, избежать ДТП мужчина не смог, сообщила ГАИ.

Фото: ГАИ

Этим же утром на 257-м километре автодороги «М6 Минск – Гродно», микроавтобус Mercedes сбил лосиху и лосенка, перебегавших трассу. По словам водителя, животных он заметил за мгновение до столкновения.

Фото: ГАИ

В обоих случаях звери погибли, люди не пострадали.

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В ГАИ рассказали, почему дикие животные выходят на дороги

В Госавтоинспекции отметили, что звери выходят на дороги по разным причинам, но в большинстве случаев они следуют к месту кормежки или возвращаются к месту отдыха.

Некоторых животных привлекает соль, входящая в состав смеси для поддержания проезжей части в должном состоянии. Иногда звери выбегают на дороги при преследовании их хищниками.

В ГАИ на этот счет дали советы. Если вы увидели возле дороги или уже на ней животное, то нужно максимально снизить скорость, вплоть до остановки. Затем включить аварийную световую сигнализацию, чтобы привлечь внимание других водителей. При этом звуковой сигнал лучше не использовать: он может сделать поведение животного непредсказуемым и изменить траекторию его движения, написала БелТА.

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