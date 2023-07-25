В Гомельской области застрелили необычное для Беларуси животное. Почему?

Опубликовано: 25.07.2023 14:35 , Обновлено: 28.07.2023

На Гомельщине на территории Переровского лесничества застрелили шакала. Охотник пояснил, почему зверя пришлось убить.

Животное застелил егерь национального парка «Припятский». По словам охотника, за 13 лет в Беларуси было отмечено всего два случая встречи человека с шакалом: последний раз зверь был в Гродненской области, куда пришел со стороны Литвы, написало “Новае Палессе”.

А так как в задачу егеря входит отстрел нежелательных видов, а к ним относят волка, лисицу, енотовидную собаку и шакала, его застрелили. Трофей отправили на исследование.

Что касается прежнего места обитания убитого зверя, то подозревают, что он мог мигрировать из Украины из-за войны. Подобные перемещения отмечались в Краснодарском крае: там в своё время популяция увеличилась из-за миграции особей из Чечни и Афганистана в период боевых действий.

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Чем опасен зверь?

Шакал – один из самых активных переносчиков бешенства. Зверь старается быть ближе к людям, подбирает пищевые отходы, нападает на домашний скот. Шакал хитрый, наглый, и вместе с тем труслив. Внешне он напоминает нечто среднее между лисой и волком.

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Что делать, если встретили шакала?

Не приближайтесь к нему. Без причины шакал на человека не нападет. А чтобы прогнать хищника, начните на него кричать – он испугается и убежит. Не надо кидаться на животное, иначе оно начнёт защищаться. Шакал не подойдёт, если вы сами не приблизитесь к нему. Единственная его цель которого – найти пищу. О встрече со зверем сообщите в ближайшее лесничество.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, почему звери все чаще выходят на дороги:

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