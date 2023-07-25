В Гомельской области застрелили необычное для Беларуси животное. Почему?
На Гомельщине на территории Переровского лесничества застрелили шакала. Охотник пояснил, почему зверя пришлось убить.
Животное застелил егерь национального парка «Припятский». По словам охотника, за 13 лет в Беларуси было отмечено всего два случая встречи человека с шакалом: последний раз зверь был в Гродненской области, куда пришел со стороны Литвы, написало “Новае Палессе”.
А так как в задачу егеря входит отстрел нежелательных видов, а к ним относят волка, лисицу, енотовидную собаку и шакала, его застрелили. Трофей отправили на исследование.
Что касается прежнего места обитания убитого зверя, то подозревают, что он мог мигрировать из Украины из-за войны. Подобные перемещения отмечались в Краснодарском крае: там в своё время популяция увеличилась из-за миграции особей из Чечни и Афганистана в период боевых действий.
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Чем опасен зверь?
Шакал – один из самых активных переносчиков бешенства. Зверь старается быть ближе к людям, подбирает пищевые отходы, нападает на домашний скот. Шакал хитрый, наглый, и вместе с тем труслив. Внешне он напоминает нечто среднее между лисой и волком.
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Что делать, если встретили шакала?
Не приближайтесь к нему. Без причины шакал на человека не нападет. А чтобы прогнать хищника, начните на него кричать – он испугается и убежит. Не надо кидаться на животное, иначе оно начнёт защищаться. Шакал не подойдёт, если вы сами не приблизитесь к нему. Единственная его цель которого – найти пищу. О встрече со зверем сообщите в ближайшее лесничество.
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