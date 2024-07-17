Минэнерго отчиталось о восстановлении электричества в Мозыре. А что с водой?

Опубликовано: 17.07.2024 08:03 , Обновлено: 17.07.2024

Министерство энергетики вечером 16 июля отчиталось о восстановлении электроснабжения Мозыря, жители которого несколько суток оставались без света из-за коллапса, возникшего после мощного шторма, накрывшего регион в минувшее воскресенье. К привычному режиму работы к вечеру 16 июля начала возвращаться и Мозырская ТЭЦ, после чего постепенно начали возобновлять подачу холодной и горячей воды горожанам.

“Электроэнергия поступает промышленным потребителям и в жилфонд. Свет вернулся в большинство многоквартирных домов Мозыря. В настоящее время энергетики завершают работы в частном секторе города”, - сообщили в Минэнерго.

В свою очередь на Мозырской ТЭЦ отчитались о том, что там устранили последствия непогоды и возобновили выработку пара и электроэнергии. Электричество уже начали подавать не только в жилфонд, но и на главное промышленное предприятие города – Мозырский нефтеперерабатывающий завод, в городе вновь пустили трамваи.

Водоснабжение в городе восстанавливают постепенно - с вечера уже начали подачу воды потребителям, предупредив, что какое-то время её качество будет не самым лучшим, поэтому запасаться питьевой водой горожанам всё ещё стоит

Что касается горячей воды, то в этом направлении работы ещё ведутся. В Минэнерго пообещали восстановить горячее водоснабжение в жилфонде “в ближайшее время”.

Между тем, на утреннем заседании штаба по ликвидации последствий урагана сообщили, что в отдельных районах области работы по устранению последствий непогоды пришлось приостановить из-за начавшейся грозы.

Согласно прогнозам синоптиков, 17 июля грозы ожидаются по востоку Беларуси. При температуре +35.. +36°С ожидаются сильные ливни и вновь - опасное шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

Ранее Telegraf.news рассказал, что жара, по прогнозам синоптиков, спадёт лишь во второй половине недели, с приходом неустойчивой воздушной массы с Западной Европы. До тех пор белорусам придётся пережить ещё несколько грозовых фронтов.

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