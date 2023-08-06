«Будет весело» - Синоптики предупредили белорусов о похолодании, граде, дождях и грозах. Когда ждать?

Опубликовано: 06.08.2023 13:42 , Обновлено: 06.08.2023

По прогнозам метеорологов, на следующей неделе в Беларуси, начиная с 8 августа, жара из-за "прохладной воздушной массы с Европы" отступит, в стране похолодает. Беларусь накроют дожди.

По данным автора тг-канала о погоде nadvorie, 7 августа в Беларуси еще будет жарко, страна продолжит находиться в циклоне «Н», и погоду будет определять его атмосферные фронты. “Будет весело”, - так описал предстоящую погоду специалист.

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В Белгидрометес ним согласны, по их данным тоже в понедельник будет еще жарко, но вместе с тем предупредили об осадках.

Так, по их данным, 7 августа погоду в стране “ухудшат активные и контрастные атмосферные фронты циклона, смещающегося с Венгерской низменности на юг Балтийского моря”. На большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные, прогремят грозы, возможен град. Температура ночью +13…+18 градусов, днем +17..+33 °C.

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А вот со вторника, 8 августа, на территорию страны придет “прохладная и неустойчивая воздушная масса с Западной Европы”. Похолодает. Местами пройдут дожди, днем грозы. Ночью и утром по юго-востоку страны туман. Ветер порывистый, местами сильный. Температура ночью +8 +14 градусов, днем +17 +23 °C.

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