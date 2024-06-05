"Хотим вовлечь как можно больше детей" - Белорусское министерство предложило открыть новые профильные классы в школах

Опубликовано: 05.06.2024 18:22 , Обновлено: 11.03.2025

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк рассказал, какие профильные классы ведомство предложило открыть в белорусских школах.

По словам Масляка, Минприроды “очень заинтересовано” в развитии проекта “Зеленые школы”, “зеленых классов” и кружков экологической направленности. Там, продолжил министр, дети приобретают “практические навыки”, которые формируют “экопривычки и экологически дружественное поведение”.

Этой работой, отметил глава ведомства, занимается около 10% учреждений образования. И Минприроды поставило задачу увеличить количество таких учреждений.

“Хотим вовлечь в этот процесс как можно больше наших детей”, - процитировало Масляка агентство БелТА. Он рассказал, что Минприроды и Белорусский государственный технологический университет предложили создать в учреждениях общего среднего образования инженерные классы с профилизацией в области геологии, природных ресурсов, лесного хозяйства и лесной промышленности.

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