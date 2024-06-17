"Белтелеком" прекратил вещание одного телеканала в Беларуси

Опубликовано: 17.06.2024 16:47 , Обновлено: 05.07.2024

Оператор "Белтелеком" с 17 июня прекратил вещание одного телеканала в Беларуси. Причина - окончание срока действия разрешения на трансляцию в стране.

Речь идет о вещании телеканала “Музыка Первого”, которое было включено в расширенные и базовые пакеты ZALA IPTV, а также в базовый пакет «Канапа ТВ» SMART ZALA.

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“Музыка Первого” - это российский музыкальный телеканал, который начал работать в декабре 2005 года. В основном он показывает клипы молодых российских исполнителей, также в эфире - музыкальные чарты, развлекательные шоу.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии в конце 2019 года приостановил вещание этого телеканала.

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Ранее Telegraf.news рассказывал, что “Белтелеком” в апреле повысил некоторые тарифы на услуги телефонной связи, интернета, “Умного дома” и не только. Причина - “недопущение убыточности оказания услуг”.

«Белтелеком» решил поднять тарифы на некоторые услуги с 16 апреля «для недопущения убыточности»