"Белтелеком" запустил вещание телеканала со "сладкими девочками". На какой кнопке?

Опубликовано: 20.06.2024 20:55 , Обновлено: 05.07.2024

В пресс-службе компании "Белтелеком" сообщили о запуске нового телевизионного канала. По словам оператора, с 18 июня он стал доступен в дополнительном тематическом пакете «Ночной», расширенных пакетах ZALA IPTV и базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA.

В организации сообщили, что вещание нового канала запустили в обмен на другой, который просуществовал всего два месяца. Так, в связи c окончанием срока действия разрешения на трансляцию в Беларуси “закрыли” телеканал Candy, но запустили вещание Erox. В “Белтелекоме” отметили, что он “предназначен для взрослой аудитории старше 18 лет”.

Таким образом, с 18 июня на кнопке 164 совершеннолетним белорусам стали доступны “эротические фильмы производства известных европейских и американских студий”. В телепрограмме Erox фигурируют такие “киноленты”, как “Сладкие девочки”, “Исповедь грешницы”, “Страстные домохозяйки” и др.

Также по независящим от «Белтелеком» причинам, с 18 июня приостановили вещание телеканала «Феникс плюс Кино» в составе дополнительного пакета «Семейный HD» ZALA IPTV, SMART ZALA и расширенного пакета «ZALA: всё включено HD» ZALA IPTV, а также «Телеканала 2х2» в составе расширенных и базовых пакетов ZALA IPTV и базового пакета «Канапа ТВ» SMART ZALA.

Ранее Telegraf.news писал, что c 17 июня”Белтелеком” прекратил вещание ещё одного телеканала в Беларуси. Причина — окончание срока действия разрешения на трансляцию в стране.

«Белтелеком» прекратил вещание одного телеканала в Беларуси