"Белтелеком" пояснил, на каком тарифном плане "Ясна" не гарантирует скорость доступа в интернет

Опубликовано: 19.07.2024 13:22 , Обновлено: 19.07.2024

В государственной компании "Белтелеком" рассказали, что в одном из тарифных планов линейки "Ясна" скорость доступа в интернет совсем не гарантируется. Как это работает?

Речь идёт о тарифном плане “ЯСНА Лайт”. “Отметим, что в пакет услуг «ЯСНА Лайт» входит не домашний интернет, который обеспечивает постоянное и стабильное подключение в вашем доме или квартире, а услуга нелимитируемиго доступа в сеть Интернет по технологии Wi-fi”, - уточнили в компании.

Таким образом, такой тарифный план подходит для тех, кто хочет получить доступ в интернет не дома, а в общественных местах. При этом абоненту надо будет ввести реквизиты договора пакета услуг (логин и пароль) при подключении к сетям Wi-fi («BELTELECOM» «byflyWIFl»).

Но при этом, напомнили в компании, скорость не является гарантированной, и “может варьироваться в зависимости от количества одновременно работающих в точке доступа пользователей”.

А гарантирует скорость, по крайне мере на бумаге, “Белтелеком” на остальных тарифах линейки “Ясна”.

Ранее Telegraf.news писал, что новый генеральный директор компании “Белтелеком” Алексей Ивашкин, которого назначили на должность в среду, 10 июля, объявил о намерении побыстрее выйти на рынок сотовой связи. По его словам, это нужно, чтобы оставаться “в авангарде инноваций” и “быть ближе к потребителю”.

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