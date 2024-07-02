"Белтелеком" сообщил о запрете на трансляцию одного телеканала — с 1 июля он недоступен для белорусов

Опубликовано: 02.07.2024 12:41 , Обновлено: 05.07.2024

Республиканское унитарное предприятие "Белтелеком" с 1 июля прекратило вещание ещё одного телеканала на территории Беларуси. В пресс-службе организации сообщили, что причиной стало окончание срока действия разрешения на трансляцию.

Речь идёт о телеканале TLC в дополнительном пакете Discovery ZALA IPTV. Интересно, что в марте 2022 года канал прекратил своё вещание и в России.

[info_b]TLC — развлекательный канал, адресованный в первую очередь женской аудитории. Отличительной чертой его программ было обращение к реальной жизни с использованием смелого и неожиданного, иногда даже несколько шокирующего контента. На канале можно было посмотреть программы о моде и стиле, семье и детях, путешествиях и реальной жизни.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в компании “Белтелеком” сообщили о запуске нового телевизионного канала. По словам оператора, с 18 июня он стал доступен в дополнительном тематическом пакете «Ночной», расширенных пакетах ZALA IPTV и базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA.

В организации [link href=“https://beltelecom.by/news/main/izmenyaetsya-napolnenie-telekanalov-v-zala-1” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что вещание нового канала запустили в обмен на другой, который просуществовал всего два месяца. Так, в связи c окончанием срока действия разрешения на трансляцию в Беларуси «закрыли» телеканал Candy, но запустили вещание Erox. В «Белтелекоме» отметили, что он «предназначен для взрослой аудитории старше 18 лет».

«Белтелеком» запустил вещание телеканала со «сладкими девочками». На какой кнопке?