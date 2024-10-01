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Белорусам, пострадавшим от мошенников, стали предлагать вернуть деньги за липовые «инвестиции». Что известно?

Белорусам, пострадавшим от мошенников, стали предлагать вернуть деньги за липовые «инвестиции». Что известно?
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В Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) сообщили, что в интернете белорусам стали предлагать вернуть деньги, "инвестированные в проект, который оказался обманом". Такую рекламу в соцсетях разместили от имени БРКА.

В организации рассказали, что объявления заметили в Facebook и Instagram. Реклама предлагает “юридическую помощь”, для этого нужно заполнить “онлайн-форму, чтобы начать процесс возврата ваших средств”.

Фото: БРКА
Фото: БРКА

“Предупреждаем, что данная информация не имеет никакого отношения к Белорусской республиканской коллегии адвокатов и адвокатуре Беларуси в целом”, - подчеркнули в БРКА. И предупредили, что такая реклама может встретиться и в “других электронных источниках”.

Где белорусам еще могут встретиться мошенники в интернете

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство здравоохранения предостерегло белорусских медиков от переписок в мессенджерах с людьми, которые представляются руководителями больниц, поликлиник, медцентров и сообщают об «интересе» правоохранителей к сотруднику медучреждения.

Как рассказали в Минздраве, аферисты изучают чаты в различных мессенджерах, которые используют медики для общения между собой, вычисляют и создают копии учетных записей (аккаунтов) руководителей учреждений, а затем начинают вести личную переписку с другими участниками чатов.

«Вами интересовались правоохранители» — Минздрав предостерег белорусских медиков от переписок с «руководителями учреждений». В чем дело?

Также мы писали, что жительнице Скиделя Гродненской области в Telegram написала пользовательница, представившаяся директором школы, где работает женщина, и попросила поговорить с «человеком из финансовой безопасности» по поводу одного списка.

«Мне сначала написала директор школы моя в Telegram, что будут нам звонить. Поступил какой-то ложный вызов, что мы спонсируем каких-то там террористов», — привели аудиозапись звонка женщины в милицию.

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Кроме того, мы рассказывали, что минская милиция предупредила о новой схеме, которую начали активно использовать мошенники в интернет-магазине Wildberries. Так, одна минчанка, по данным правоохранителей, уже лишилась более 35 тыс. рублей.

Как сообщили в милиции, мошенники звонят через мессенджер (WhatsApp, Viber, Telegram и другие) и представляются сотрудником оператора связи. Человеку сообщают о том, что с его телефонного номера, который привязан к аккаунту на Wildberries, кто-то якобы «пытается оформить кредит на какую-либо вещь».

Минская милиция предупредила покупателей на Wildberries о новой схеме мошенничества. Как не потерять все деньги с карты?

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