Белорусских главврачей обязали проводить "конкретные мероприятия" в больницах и не только. Зачем?

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Опубликовано: 07.08.2023 19:11 , Обновлено: 07.08.2023

В Минске, под руководством Дмитрия Пиневича, министра здравоохранения Беларуси, прошел семинар, на котором главврачей обязали проводить в больницах (и не только) некоторые мероприятия.

Глава Минздрава говорил о формировании «личности будущего медработника», которая должна развиваться «со студенческой скамьи на лучших примерах предшественников».

Он отметил, что нельзя получить диплом и считать образование законченным. «Непрерывное совершенствование специалиста подразумевает реализацию потенциала через участие не только в рабочем процессе, но и в государственных мероприятиях, диалоговых площадках, членство в общественных организациях», – сказал Пиневич.

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По словам главы Минздрава, «сейчас в отрасли уделяется недостаточное внимание вопросам воспитательной и идеологической работы. И я говорю не только о работе с молодежью в колледжах и университетах, но и о постоянной работе с молодыми специалистами, а также взрослыми врачами, медсестрами – всем коллективом на уровне руководства больниц, поликлиник, РНПЦ и даже в управлениях и комитете по здравоохранению страны. На качественную командную работу всегда влияет и то, на сколько сплочен коллектив».

«Нужно, чтобы каждый главврач на своем месте был и неформальным лидером коллектива, которого слушает, слышит и идет коллектив”, - сказал Пиневич и подчеркнул, что “нельзя отказываться от общения с сотрудниками, с какими бы «маленькими» проблемами они не пришли”.

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Также с анализом идеологической работы выступила Ольга Колюпанова, начальник управления кадровой политики, учреждений образования Минздрава.

«Считаю, что многим главврачам, руководителям организаций сферы необходимо переформатировать деятельность и перейти от проведения лекций и бесед со студактивами и коллективами к проведению конкретных акций и мероприятий. Только активным своим примером можно вовлечь учащихся и работающую молодежь в общественную жизнь страны. А мест для этого очень много: ФАПы, участковые больницы, требующие наведения порядка, памятники и мемориалы, скверы и парки», – сказала она.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Госнадзор проверил тысячи организаций здравоохранения по всей Беларуси. Сотрудники госсаннадзора проверили более 3800 организаций, и почти везде нашли нарушения: на 97% оцененных объектах:

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