Госнадзор проверил тысячи организаций здравоохранения по всей Беларуси. Что нарушают 97%?
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В первой половине 2023 года сотрудники госсаннадзора проверили более 3800 организаций здравоохранения Беларуси, и почти везде нашли нарушения: на 97% оцененных объектах.
Всего во время проверки выявили более 23 000 нарушений, рассказали в Минздраве. Чаще всего в организациях здравоохранения есть нарушения специфических санитарно-эпидемиологических требований.
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Речь про следующие нарушения:
- дезинфекции и стерилизации изделий медназначения;
- предстерилизационной очистки и контроле ее качества;
- выполнении норм бельевого режима, в том числе дезинфекции постельных принадлежностей;
- проверки использования медработниками средств индивидуальной защиты и санитарной одежды;
- нарушения при проверке качества проведения уборок, во время организации питания пациентов в больницах и т.д.
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