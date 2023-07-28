Госнадзор проверил тысячи организаций здравоохранения по всей Беларуси. Что нарушают 97%?

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Опубликовано: 28.07.2023 13:40 , Обновлено: 28.07.2023

В первой половине 2023 года сотрудники госсаннадзора проверили более 3800 организаций здравоохранения Беларуси, и почти везде нашли нарушения: на 97% оцененных объектах.

Всего во время проверки выявили более 23 000 нарушений, рассказали в Минздраве. Чаще всего в организациях здравоохранения есть нарушения специфических санитарно-эпидемиологических требований.

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Речь про следующие нарушения:

дезинфекции и стерилизации изделий медназначения;

предстерилизационной очистки и контроле ее качества;

выполнении норм бельевого режима, в том числе дезинфекции постельных принадлежностей;

проверки использования медработниками средств индивидуальной защиты и санитарной одежды;

нарушения при проверке качества проведения уборок, во время организации питания пациентов в больницах и т.д.

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