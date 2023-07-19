МАРТ решило по-новому устанавливать цены на лекарства. Что изменится?

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Опубликовано: 19.07.2023 08:42 , Обновлено: 19.07.2023

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) 18 июля рассказали, каким образом производители лекарственных препаратов в скором времени начнут устанавливать предельные отпускные цены на свою продукцию. Планируется, что будет задействован метод референтного ценообразования.

Новая инструкция о методике расчета предельных отпускных цен на лекарственные препараты, которой обязаны руководствоваться производители, закреплена постановлением МАРТ №45 от 11 июля 2023 года. Она затрагивает как белорусские, так и иностранные лекарства, включённые в соответствующий перечень Советом министров.

Как пояснили в МАРТ, цены производителей обязали устанавливать, исходя из среднего значения двух показателей:

средневзвешенной фактической отпускной (контрактной) цены, которая должна быть скорректирована на индекс потребительских цен;

среднего арифметического значения, рассчитанного исходя из минимальных отпускных цен производителей в референтных странах, определенных методикой МАРТ.

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Напомним, Совет министров ввёл новые правила обязательной регистрации предельных отпускных цен на лекарства и озвучил перечень препаратов, цены на которые производители обязаны зарегистрировать до 1 декабря 2023 года. Всего в список вошли 37 лекарственных препаратов, включая такие широко используемые препараты, как ибупрофен, аспирин и нимесулид.

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