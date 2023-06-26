Минздрав сократил время оздоровления белорусов в санаториях за счёт госбюджета. На сколько?

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Опубликовано: 26.06.2023 17:11 , Обновлено: 26.06.2023

Министерство здравоохранения. Беларуси приняло постановление №102, согласно которому были изменены сроки санаторно-курортного лечения с использованием средств республиканского бюджета и государственного социального страхования. Оно вступит в силу с 1 января 2024 года.

Новый документ предусматривает сокращение времени пребывания в санаториях за счёт бюджета на 3 дня. Новые сроки лечения в санаториях и оздоровительных заведениях теперь будут такие:

Для белорусов старше 18 лет:

не более 15 суток;

в санаторно-курортных организациях (отделениях) для детей с родителями – не более 18 суток;

Для детей:

не более 18 суток;

для детей, направляемых на санаторно-курортное лечение или оздоровление в составе организованных групп, – до одного месяца, но не менее 21 суток.

Причину сокращения сроков лечения и оздоровления в санаториях, в ведомстве не назвали.

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