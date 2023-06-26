Минздрав сократил время оздоровления белорусов в санаториях за счёт госбюджета. На сколько?
Министерство здравоохранения. Беларуси приняло постановление №102, согласно которому были изменены сроки санаторно-курортного лечения с использованием средств республиканского бюджета и государственного социального страхования. Оно вступит в силу с 1 января 2024 года.
Новый документ предусматривает сокращение времени пребывания в санаториях за счёт бюджета на 3 дня. Новые сроки лечения в санаториях и оздоровительных заведениях теперь будут такие:
Для белорусов старше 18 лет:
- не более 15 суток;
- в санаторно-курортных организациях (отделениях) для детей с родителями – не более 18 суток;
Для детей:
- не более 18 суток;
- для детей, направляемых на санаторно-курортное лечение или оздоровление в составе организованных групп, – до одного месяца, но не менее 21 суток.
Причину сокращения сроков лечения и оздоровления в санаториях, в ведомстве не назвали.
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